Опублікували неймовірні світлини Світязя





Про це пише передає



Автор світлин – житель Шацька Олександр Вихор, -



«Фантастичні кольори води, неба і призахідного сонця – здається, що озеро живе, дихає і промовляє до нас зі світлин мовою чи то радості, чи то смутку», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилися неймовірні фото озера Світязь, зроблені наприкінці літа і на початку осені.Про це пише передає Район. Шацьк Автор світлин – житель Шацька, -«Фантастичні кольори води, неба і призахідного сонця – здається, що озеро живе, дихає і промовляє до нас зі світлин мовою чи то радості, чи то смутку», - йдеться у повідомленні.

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