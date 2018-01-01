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Опублікували неймовірні світлини Світязю

Опублікували неймовірні світлини Світязю
У мережі з’явилися неймовірні фото озера Світязь, зроблені наприкінці літа і на початку осені.

Про це пише передає Район. Шацьк.

Автор світлин – житель Шацька Олександр Вихор, -

«Фантастичні кольори води, неба і призахідного сонця – здається, що озеро живе, дихає і промовляє до нас зі світлин мовою чи то радості, чи то смутку», - йдеться у повідомленні.

Опублікували неймовірні світлини Світязю
Опублікували неймовірні світлини Світязю
Опублікували неймовірні світлини Світязю
Опублікували неймовірні світлини Світязю
Опублікували неймовірні світлини Світязю
Опублікували неймовірні світлини Світязю
Опублікували неймовірні світлини Світязю

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Теги: Світязь, цікаво
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