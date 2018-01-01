Опублікували неймовірні світлини Світязю
Сьогодні, 02:16
У мережі з’явилися неймовірні фото озера Світязь, зроблені наприкінці літа і на початку осені.
Про це пише передає Район. Шацьк.
Автор світлин – житель Шацька Олександр Вихор, -
«Фантастичні кольори води, неба і призахідного сонця – здається, що озеро живе, дихає і промовляє до нас зі світлин мовою чи то радості, чи то смутку», - йдеться у повідомленні.
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Про це пише передає Район. Шацьк.
Автор світлин – житель Шацька Олександр Вихор, -
«Фантастичні кольори води, неба і призахідного сонця – здається, що озеро живе, дихає і промовляє до нас зі світлин мовою чи то радості, чи то смутку», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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