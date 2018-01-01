Чоловік, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО





Про це повідомив прокурор області Євген Бондаренко, передає



За його словами, у червні минулого року злочинець зустрів на вулиці дитину і запропонував їй піти до нього додому подивитися мультики. Вдома, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він вирішив зґвалтувати дівчинку. Аліна почала чинити опір та обіцяла розповісти все мамі.



Це розлютило чоловіка, він вдарив дитину не менше 40 разів, потім душив подушкою, а коли дівчинка знепритомніла, зґвалтував її. Після того зловмисник ще раз почав душити дівчинку та вдарив ножем у груди.



Після скоєння злочину він відніс бездиханне тіло до підвалу покинутого будинку.



Нагадаємо, Аліна Васютіна зникла 19 червня 2017 року у місті Гірник Донецької області. Востаннє Аліну бачили, коли вона разом з другом пішла в магазин купити морозиво. Після цього хлопчик пішов додому, а куди пішла Аліна — головне питання для всієї поліції Донеччини.



Дівчину шукали сотні волонтерів, поліцейських і рятувальників ДСНС. До міста навіть ввели Нацгвардію.



Зрештою, увечері 26 червня у Гірнику завершились восьмиденні пошуки 6-річної Аліни Васютіної. Поліцейські знайшли її тіло у підвалі наполовину закинутого будинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 вересня Добропільський районний суд Донецької області виніс вирок вбивці та ґвалтівнику 6-річної Аліни Васютіної з міста Гірник. 33-річному раніше судимому чоловікові призначили довічне позбавлення волі.Про це повідомив прокурор області, передає ТСН За його словами, у червні минулого року злочинець зустрів на вулиці дитину і запропонував їй піти до нього додому подивитися мультики. Вдома, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він вирішив зґвалтувати дівчинку. Аліна почала чинити опір та обіцяла розповісти все мамі.Це розлютило чоловіка, він вдарив дитину не менше 40 разів, потім душив подушкою, а коли дівчинка знепритомніла, зґвалтував її. Після того зловмисник ще раз почав душити дівчинку та вдарив ножем у груди.Після скоєння злочину він відніс бездиханне тіло до підвалу покинутого будинку.Нагадаємо, Аліна Васютіна зникла 19 червня 2017 року у місті Гірник Донецької області. Востаннє Аліну бачили, коли вона разом з другом пішла в магазин купити морозиво. Після цього хлопчик пішов додому, а куди пішла Аліна — головне питання для всієї поліції Донеччини.Дівчину шукали сотні волонтерів, поліцейських і рятувальників ДСНС. До міста навіть ввели Нацгвардію.Зрештою, увечері 26 червня у Гірнику завершились восьмиденні пошуки 6-річної Аліни Васютіної. Поліцейські знайшли її тіло у підвалі наполовину закинутого будинку.

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