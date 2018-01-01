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Чоловікові, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО

Чоловікові, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО
5 вересня Добропільський районний суд Донецької області виніс вирок вбивці та ґвалтівнику 6-річної Аліни Васютіної з міста Гірник. 33-річному раніше судимому чоловікові призначили довічне позбавлення волі.

Про це повідомив прокурор області Євген Бондаренко, передає ТСН.

За його словами, у червні минулого року злочинець зустрів на вулиці дитину і запропонував їй піти до нього додому подивитися мультики. Вдома, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він вирішив зґвалтувати дівчинку. Аліна почала чинити опір та обіцяла розповісти все мамі.

Це розлютило чоловіка, він вдарив дитину не менше 40 разів, потім душив подушкою, а коли дівчинка знепритомніла, зґвалтував її. Після того зловмисник ще раз почав душити дівчинку та вдарив ножем у груди.

Після скоєння злочину він відніс бездиханне тіло до підвалу покинутого будинку.

Нагадаємо, Аліна Васютіна зникла 19 червня 2017 року у місті Гірник Донецької області. Востаннє Аліну бачили, коли вона разом з другом пішла в магазин купити морозиво. Після цього хлопчик пішов додому, а куди пішла Аліна — головне питання для всієї поліції Донеччини.

Дівчину шукали сотні волонтерів, поліцейських і рятувальників ДСНС. До міста навіть ввели Нацгвардію. 

Зрештою, увечері 26 червня у Гірнику завершились восьмиденні пошуки 6-річної Аліни Васютіної. Поліцейські знайшли її тіло у підвалі наполовину закинутого будинку.
Чоловікові, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО
Чоловікові, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО
Чоловікові, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО

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Теги: Донецьк, суд, вбивство
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