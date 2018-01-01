Чоловікові, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО
Сьогодні, 08:39
5 вересня Добропільський районний суд Донецької області виніс вирок вбивці та ґвалтівнику 6-річної Аліни Васютіної з міста Гірник. 33-річному раніше судимому чоловікові призначили довічне позбавлення волі.
Про це повідомив прокурор області Євген Бондаренко, передає ТСН.
За його словами, у червні минулого року злочинець зустрів на вулиці дитину і запропонував їй піти до нього додому подивитися мультики. Вдома, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він вирішив зґвалтувати дівчинку. Аліна почала чинити опір та обіцяла розповісти все мамі.
Це розлютило чоловіка, він вдарив дитину не менше 40 разів, потім душив подушкою, а коли дівчинка знепритомніла, зґвалтував її. Після того зловмисник ще раз почав душити дівчинку та вдарив ножем у груди.
Після скоєння злочину він відніс бездиханне тіло до підвалу покинутого будинку.
Нагадаємо, Аліна Васютіна зникла 19 червня 2017 року у місті Гірник Донецької області. Востаннє Аліну бачили, коли вона разом з другом пішла в магазин купити морозиво. Після цього хлопчик пішов додому, а куди пішла Аліна — головне питання для всієї поліції Донеччини.
Дівчину шукали сотні волонтерів, поліцейських і рятувальників ДСНС. До міста навіть ввели Нацгвардію.
Зрештою, увечері 26 червня у Гірнику завершились восьмиденні пошуки 6-річної Аліни Васютіної. Поліцейські знайшли її тіло у підвалі наполовину закинутого будинку.
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Про це повідомив прокурор області Євген Бондаренко, передає ТСН.
За його словами, у червні минулого року злочинець зустрів на вулиці дитину і запропонував їй піти до нього додому подивитися мультики. Вдома, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він вирішив зґвалтувати дівчинку. Аліна почала чинити опір та обіцяла розповісти все мамі.
Це розлютило чоловіка, він вдарив дитину не менше 40 разів, потім душив подушкою, а коли дівчинка знепритомніла, зґвалтував її. Після того зловмисник ще раз почав душити дівчинку та вдарив ножем у груди.
Після скоєння злочину він відніс бездиханне тіло до підвалу покинутого будинку.
Нагадаємо, Аліна Васютіна зникла 19 червня 2017 року у місті Гірник Донецької області. Востаннє Аліну бачили, коли вона разом з другом пішла в магазин купити морозиво. Після цього хлопчик пішов додому, а куди пішла Аліна — головне питання для всієї поліції Донеччини.
Дівчину шукали сотні волонтерів, поліцейських і рятувальників ДСНС. До міста навіть ввели Нацгвардію.
Зрештою, увечері 26 червня у Гірнику завершились восьмиденні пошуки 6-річної Аліни Васютіної. Поліцейські знайшли її тіло у підвалі наполовину закинутого будинку.
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