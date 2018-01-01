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Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО

Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО
Лучанин Антон Линда пройшов у наступний етап телешоу від телеканалу «1+1» під назвою «Король десертів».

Про це повідомляють Волинські Новини.

Нагадаємо, у проморолику лучанин розповідав, що на проект його потрібно взяти, «бо мама сказала, що я – найкращий».

У першому випуску телешоу лучанин приготував десерт під назвою «Paradise-баба» і отримав 3 «так» від суддів проекту, що дозволило йому пройти до вісімки учасників проекту.

Антон Линда – родом з Луцька. Йому 33 роки. Він працював на Мальдівах 2,5 роки в закладах, які відвідували такі світові знаменитості як: Еммануель Макрон, Біл Гейтс, Девід Бекхем, співачка Мадонна та інші знаменитості.
Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО

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Теги: лучанин, шоу, Король десертів, Луцьк
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