Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО
Сьогодні, 08:50
Лучанин Антон Линда пройшов у наступний етап телешоу від телеканалу «1+1» під назвою «Король десертів».
Про це повідомляють Волинські Новини.
Нагадаємо, у проморолику лучанин розповідав, що на проект його потрібно взяти, «бо мама сказала, що я – найкращий».
У першому випуску телешоу лучанин приготував десерт під назвою «Paradise-баба» і отримав 3 «так» від суддів проекту, що дозволило йому пройти до вісімки учасників проекту.
Антон Линда – родом з Луцька. Йому 33 роки. Він працював на Мальдівах 2,5 роки в закладах, які відвідували такі світові знаменитості як: Еммануель Макрон, Біл Гейтс, Девід Бекхем, співачка Мадонна та інші знаменитості.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
Нагадаємо, у проморолику лучанин розповідав, що на проект його потрібно взяти, «бо мама сказала, що я – найкращий».
У першому випуску телешоу лучанин приготував десерт під назвою «Paradise-баба» і отримав 3 «так» від суддів проекту, що дозволило йому пройти до вісімки учасників проекту.
Антон Линда – родом з Луцька. Йому 33 роки. Він працював на Мальдівах 2,5 роки в закладах, які відвідували такі світові знаменитості як: Еммануель Макрон, Біл Гейтс, Девід Бекхем, співачка Мадонна та інші знаменитості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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