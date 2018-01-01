вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 6 вересня

Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.142, а продаж - 28.489.

Євро при купівлі становить - 32.338, при продажу - 33.117.

Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.120, продаж - 7.700.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
Сьогодні, 09:38
Розповіли, у якому стані велосипедист, який потрапив під вантажівку на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:00
Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО
Сьогодні, 08:50
Чоловік, який згвалтував та вбив 6-річну дівчинку, «сидітиме» довічно. ФОТО
Сьогодні, 08:39
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 5 вересня Курс валют у Луцьку на 5 вересня
05 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 2 вересня Курс валют у Луцьку на 2 вересня
02 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 31 серпня Курс валют у Луцьку на 31 серпня
31 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 30 серпня Курс валют у Луцьку на 30 серпня
30 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
Дивує, коли голови районів просять мене виділити гроші, – Савченко
Сьогодні, 10:15
 0
У Луцьку обмежили рух вулицею Дубнівською
Сьогодні, 10:00
 0
Перевиконали бюджет: у Ковелі ремонтують дороги. ФОТО
Сьогодні, 09:52
 0
Вільна людина та сильна держава: про що Безсмертний дискутував з волинянами*
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8