Курс валют у Луцьку на 6 вересня





Євро при купівлі становить - 32.338, при продажу - 33.117.



Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.428.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.120, продаж - 7.700.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.142, а продаж - 28.489.Євро при купівлі становить - 32.338, при продажу - 33.117.Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.428.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.120, продаж - 7.700.

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