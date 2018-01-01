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Розповіли, у якому стані велосипедист, який потрапив під вантажівку на Волині. ВІДЕО

Розповіли, у якому стані велосипедист, який потрапив під вантажівку на Волині. ВІДЕО
На трасі Ковель-Жовква сталася ДТП: велосипедист потрапив під колеса вантажівки.

Про це пише Нововолинський інформаційний портал.

Нагадаємо, аварія трапилася 5 вересня, близько 12 години.

Як розповідають очевидці аварії, фура пішла на обгін велосипедиста і струменем повітря затягнула його під колеса.

Чоловіка госпіталізували до Нововолинської ЦМЛ. Він у важкому стані із травмою голови: перелом черепа.


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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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