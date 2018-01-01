Розповіли, у якому стані велосипедист, який потрапив під вантажівку на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
На трасі Ковель-Жовква сталася ДТП: велосипедист потрапив під колеса вантажівки.
Про це пише Нововолинський інформаційний портал.
Нагадаємо, аварія трапилася 5 вересня, близько 12 години.
Як розповідають очевидці аварії, фура пішла на обгін велосипедиста і струменем повітря затягнула його під колеса.
Чоловіка госпіталізували до Нововолинської ЦМЛ. Він у важкому стані із травмою голови: перелом черепа.
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Про це пише Нововолинський інформаційний портал.
Нагадаємо, аварія трапилася 5 вересня, близько 12 години.
Як розповідають очевидці аварії, фура пішла на обгін велосипедиста і струменем повітря затягнула його під колеса.
Чоловіка госпіталізували до Нововолинської ЦМЛ. Він у важкому стані із травмою голови: перелом черепа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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