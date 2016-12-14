Перевиконали бюджет: у Ковелі ремонтують дороги. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Від 5 вересня у Ковелі активно ремонтуються дороги. У розпалі роботи на вулиці Олени Пчілки. Тут уже встановили електроопори. Торік проклали інженерні мережі.



Підрядники приступили до облаштування проїжджої частини. До слова, вперше за багато років на цій вулиці її викладуть зі спеціальної бруківки.



Також працює бригада на вулиці 40 років Перемоги (відрізок дороги біля ДНЗ №8). Там покращенням дорожнього полотна та будівництвом тротуару займається колектив ПрАТ «ШБУ-63».



Розпочали капітальний ремонт вулиці Тимошенка. Його здійснюють на умовах співфінансування, адже тут проходить дорога міжнародного значення. Загальна вартість - 12 мільйонів 866 тисяч гривень. З них — 5 мільйонів 966 тисяч — міський бюджет, решта — обласний.



Зараз на Тимошенка влаштовують водовідведення, після чого будуть прокладати асфальт.



У нинішньому році з міської казни на поточний ремонт виділили 9 мільйонів гривень. Завдяки тому, що місцевий бюджет перевиконали, на минулій сесії на ці потреби додали ще понад мільйон.



Тож приємні зміни чекають на мешканців вулиці Данила Галицького. У цій частині міста — приватна забудова. Багато помешкань зводилось останніми роками і поки тут була лише грунтова дорога.



Тут тепер здійснюють виправлення профілю грейдером з підсипкою гравійно-щебеневою сумішшю.



З часом на цій вулиці можна буде покращувати дорожнє покриття.



У ці дні також ведеться грейдерування шляхів у мікрорайоні «Ковель-2».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі ремонтують дороги відразу на декількох вулицях.Про це повідомили у прес-службі Ковельської міськради Від 5 вересня у Ковелі активно ремонтуються дороги. У розпалі роботи на вулиці Олени Пчілки. Тут уже встановили електроопори. Торік проклали інженерні мережі.Підрядники приступили до облаштування проїжджої частини. До слова, вперше за багато років на цій вулиці її викладуть зі спеціальної бруківки.Також працює бригада на вулиці 40 років Перемоги (відрізок дороги біля ДНЗ №8). Там покращенням дорожнього полотна та будівництвом тротуару займається колектив ПрАТ «ШБУ-63».Розпочали капітальний ремонт вулиці Тимошенка. Його здійснюють на умовах співфінансування, адже тут проходить дорога міжнародного значення. Загальна вартість - 12 мільйонів 866 тисяч гривень. З них — 5 мільйонів 966 тисяч — міський бюджет, решта — обласний.Зараз на Тимошенка влаштовують водовідведення, після чого будуть прокладати асфальт.У нинішньому році з міської казни на поточний ремонт виділили 9 мільйонів гривень. Завдяки тому, що місцевий бюджет перевиконали, на минулій сесії на ці потреби додали ще понад мільйон.Тож приємні зміни чекають на мешканців вулиці Данила Галицького. У цій частині міста — приватна забудова. Багато помешкань зводилось останніми роками і поки тут була лише грунтова дорога.Тут тепер здійснюють виправлення профілю грейдером з підсипкою гравійно-щебеневою сумішшю.З часом на цій вулиці можна буде покращувати дорожнє покриття.У ці дні також ведеться грейдерування шляхів у мікрорайоні «Ковель-2».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію