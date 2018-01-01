У Луцьку обмежили рух вулицею Дубнівською





Відповідне Григорій Пустовіт.



Рух обмежили з 09:00 6 вересня.



Роботи триватимуть на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської (почергово по одній смузі) до завершення. Точної дати не називають.

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