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У Луцьку обмежили рух вулицею Дубнівською

У Луцьку обмежили рух вулицею Дубнівською
У Луцьку через капітальний ремонт обмежили рух на вулиці Дубнівській.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

Рух обмежили з 09:00 6 вересня.

Роботи триватимуть на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської (почергово по одній смузі) до завершення. Точної дати не називають.

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Теги: Дубнівська, ремонт, Луцьк
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