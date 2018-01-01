Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО
Сьогодні, 10:22
У департаменті муніципальної варти Луцької міської ради витратили більше мільйона гривень на оновлення «робочого» гардеробу.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу «Муніципальний «безпрєдєл».
Торік витрати департаменту муніципальної варти становили 11 мільйонів гривень, а в першій половині цього року – іще 6 мільйонів.
Окрім зарплат і витрат на демонтажі, сюди входять постійні закупівлі офісної техніки, меблів, канцелярії.
Наприклад, департаменту купили 34 планшети за більш як 250 тисяч гривень. А на чохли для цих планшетів пішло ще 15 тисяч.
Вже цього року муніципали за виділені з бюджету гроші купили новеньку автівку зі всіма зручностями за більш, як півмільйона гривень.
Але окрема тема – одяг муніципалів. Куртки тактичні, куртки ріп-стоп, пальта і куртки «Аляска». Сорочки білі, сорочки сірі. Термобілизна і термошкарпетки. Взуття зимове, взуття демісезонне, взуття парадне, кросівки, сумки, бейсболки і ремені.
За останні півтора року на гардероб департаменту пішло більше мільйона гривень. Та краса не має меж, тому оновлювати гардероб муніципали не припиняють: у червні – черговий шопінг. Футболки «Lacoste» білі, сірі та чорні, ремені, куртки, нові шеврони - загалом скупилися більше, ніж на 200 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу «Муніципальний «безпрєдєл».
Торік витрати департаменту муніципальної варти становили 11 мільйонів гривень, а в першій половині цього року – іще 6 мільйонів.
Окрім зарплат і витрат на демонтажі, сюди входять постійні закупівлі офісної техніки, меблів, канцелярії.
Наприклад, департаменту купили 34 планшети за більш як 250 тисяч гривень. А на чохли для цих планшетів пішло ще 15 тисяч.
Вже цього року муніципали за виділені з бюджету гроші купили новеньку автівку зі всіма зручностями за більш, як півмільйона гривень.
Але окрема тема – одяг муніципалів. Куртки тактичні, куртки ріп-стоп, пальта і куртки «Аляска». Сорочки білі, сорочки сірі. Термобілизна і термошкарпетки. Взуття зимове, взуття демісезонне, взуття парадне, кросівки, сумки, бейсболки і ремені.
За останні півтора року на гардероб департаменту пішло більше мільйона гривень. Та краса не має меж, тому оновлювати гардероб муніципали не припиняють: у червні – черговий шопінг. Футболки «Lacoste» білі, сірі та чорні, ремені, куртки, нові шеврони - загалом скупилися більше, ніж на 200 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Толку від них ,як зкозла молока. Може хватить жерти людськи бюджетні кошти ?!
Як писав п.Пустовіт у відповіді на електронну петицію- всі вони в рамках закону: демонтують, займаються безпрєдєлом. А тепер і грабують бюджет.
Як писав п.Пустовіт у відповіді на електронну петицію- всі вони в рамках закону: демонтують, займаються безпрєдєлом. А тепер і грабують бюджет.
Останні новини
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
Сьогодні, 10:32
На Волині пилорами не мають дозволів на викиди шкідливих речовин
Сьогодні, 10:28
Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО
Сьогодні, 10:22
У Луцьку обмежили рух вулицею Дубнівською
Сьогодні, 10:00