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Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО

Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО
У департаменті муніципальної варти Луцької міської ради витратили більше мільйона гривень на оновлення «робочого» гардеробу.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу «Муніципальний «безпрєдєл».

Торік витрати департаменту муніципальної варти становили 11 мільйонів гривень, а в першій половині цього року – іще 6 мільйонів.

Окрім зарплат і витрат на демонтажі, сюди входять постійні закупівлі офісної техніки, меблів, канцелярії.

Наприклад, департаменту купили 34 планшети за більш як 250 тисяч гривень. А на чохли для цих планшетів пішло ще 15 тисяч.

Вже цього року муніципали за виділені з бюджету гроші купили новеньку автівку зі всіма зручностями за більш, як півмільйона гривень.

Але окрема тема – одяг муніципалів. Куртки тактичні, куртки ріп-стоп, пальта і куртки «Аляска». Сорочки білі, сорочки сірі. Термобілизна і термошкарпетки. Взуття зимове, взуття демісезонне, взуття парадне, кросівки, сумки, бейсболки і ремені.

За останні півтора року на гардероб департаменту пішло більше мільйона гривень. Та краса не має меж, тому оновлювати гардероб муніципали не припиняють: у червні – черговий шопінг. Футболки «Lacoste» білі, сірі та чорні, ремені, куртки, нові шеврони - загалом скупилися більше, ніж на 200 тисяч гривень.


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Теги: муніципали, Луцьк, гроші, скандал, витрати
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Коментарі 3
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Толку від них ,як зкозла молока. Може хватить жерти людськи бюджетні кошти ?!
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Як писав п.Пустовіт у відповіді на електронну петицію- всі вони в рамках закону: демонтують, займаються безпрєдєлом. А тепер і грабують бюджет.
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Як писав п.Пустовіт у відповіді на електронну петицію- всі вони в рамках закону: демонтують, займаються безпрєдєлом. А тепер і грабують бюджет.
Відповісти
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