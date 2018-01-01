Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Торік витрати департаменту муніципальної варти становили 11 мільйонів гривень, а в першій половині цього року – іще 6 мільйонів.



Окрім зарплат і витрат на демонтажі, сюди входять постійні закупівлі офісної техніки, меблів, канцелярії.



Наприклад, департаменту купили 34 планшети за більш як 250 тисяч гривень. А на чохли для цих планшетів пішло ще 15 тисяч.



Вже цього року муніципали за виділені з бюджету гроші купили новеньку автівку зі всіма зручностями за більш, як півмільйона гривень.



Але окрема тема – одяг муніципалів. Куртки тактичні, куртки ріп-стоп, пальта і куртки «Аляска». Сорочки білі, сорочки сірі. Термобілизна і термошкарпетки. Взуття зимове, взуття демісезонне, взуття парадне, кросівки, сумки, бейсболки і ремені.



За останні півтора року на гардероб департаменту пішло більше мільйона гривень. Та краса не має меж, тому оновлювати гардероб муніципали не припиняють: у червні – черговий шопінг. Футболки «Lacoste» білі, сірі та чорні, ремені, куртки, нові шеврони - загалом скупилися більше, ніж на 200 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У департаменті муніципальної варти Луцької міської ради витратили більше мільйона гривень на оновлення «робочого» гардеробу.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу «Муніципальний «безпрєдєл» Торік витрати департаменту муніципальної варти становили 11 мільйонів гривень, а в першій половині цього року – іще 6 мільйонів.Окрім зарплат і витрат на демонтажі, сюди входять постійні закупівлі офісної техніки, меблів, канцелярії.Наприклад, департаменту купили 34 планшети за більш як 250 тисяч гривень. А на чохли для цих планшетів пішло ще 15 тисяч.Вже цього року муніципали за виділені з бюджету гроші купили новеньку автівку зі всіма зручностями за більш, як півмільйона гривень.Але окрема тема – одяг муніципалів. Куртки тактичні, куртки ріп-стоп, пальта і куртки «Аляска». Сорочки білі, сорочки сірі. Термобілизна і термошкарпетки. Взуття зимове, взуття демісезонне, взуття парадне, кросівки, сумки, бейсболки і ремені.За останні півтора року на гардероб департаменту пішло більше мільйона гривень. Та краса не має меж, тому оновлювати гардероб муніципали не припиняють: у червні – черговий шопінг. Футболки «Lacoste» білі, сірі та чорні, ремені, куртки, нові шеврони - загалом скупилися більше, ніж на 200 тисяч гривень.

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