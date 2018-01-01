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На Волині пилорами не мають дозволів на викиди шкідливих речовин

На Волині пилорами не мають дозволів на викиди шкідливих речовин
На Волині діють 1139 пилорам і лише 133 мають дозволи на викид шкідливих речовин в атмосферу.

Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.

Голова ОДА Олександр Савченко розповів, що коли лише приїхав на Волинь, мешканці краю зверталися до нього з повідомленнями про крадіжки лісу.

«Найчастіше ті, хто кажуть, що у нас крадуть ліс, самі його крадуть», - заявив він.

Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський повідомив, що в області провели перевірки працюючих пилорам. Усього є 1139 пилорам та деревообробних цехів, із них 72 зареєстровані на юридичних осіб, 253 працюють для власних потреб тощо. Найбільше пилорам у Камінь-Каширському, Маневицькому, Ратнівському районах.

Пилорами мають лише 133 дозволи на викиди шкідливих речовин у повітря. У той же час, райони, де зареєстровано найбільше пилорам, мають найменше дозволів на викиди. Найбільше необхідних документів - у Ковельському районі.

«На так званих пилорамах для власних потреб переробляють дуже багато деревини», - зауважив Дмитро Новохатський.

Голова ОДА поцікавився, звідки беруть деревину для власних потреб. Натомість посадовець відповів, що це питання поки до кінця не вивчили.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: пилорама, Волинь, Савченко, деревина
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