На Волині – понад 1000 приватних пилорам

Заступник начальника ВОУЛМГрозповів, що в області зареєстрували 1122 приватних пилорам.Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.«Половина з них тимчасово призупинила діяльність. Причинами виникнення та діяльності нелегальних пилорам: відсутність дієвого контролю за роботою осіб та підприємців, що цим займаються; недостатня зацікавленість органів місцевого самоврядування з легалізації людей, що здійснюють розпиловку деревини; в окремих районах ліс залишається єдиним джерелом заробітку», - зауважив Войцеховський.Він наголосив, що проблему нелегальних пилорам лісівники не можуть самостійно вирішити. А лише разом з місцевою владою та поліцією.Натомість голова ОДАобурився позиції « моя хата скраю».«Ви теж державний службовець. Ви зобов’язані зберегти ліс, піднімати всіх по тривозі і кожному написати лист з вимогою втрутитися у ситуацію. Ми дійшли вже до маразму, усі не мають повноважень і всі просять: «Дай, дай, дай», - заявив очільник краю.Руслан Войцеховський повідомив, що завдяки діям лісової охорони вдалося припинити діяльність значної кількості приватних пилорам, роботу окремих із них легалізували.Окрім того, постійно ведеться моніторинг приватних пилорам, започаткували рейди разом із представниками ЗМІ, проводять засідання робочих груп із правоохоронцями, чергування лісової охорони та Нацполіції в населених пунктах, де сконцентрована найбільша кількість приватних пилорам.Заступник начальника ВОУЛМГ також зауважив, що порушено 129 справ щодо незаконної вирубки деревини. Завели «кримінал» на 37 осіб, які це вчинили. Інших притягнули до адмінвідповідальності, або ж справи досі знаходяться на розгляді.