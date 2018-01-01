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Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО

Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО
До дня міста у Луцьку з'явилися вітальні біг-борди.

Про це пише Конкурент.

У такий спосіб із 933 річницею вітає Громадянський Рух «СВІДОМІ».

Лаконічні борди нагадують, що Луцьку цього року виповниться 933 роки.

Цифри ж зображені у вигляді головних визначних пам'яток Луцька – замок Любарта, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, залізничний вокзал.

А бігборд із написом "Луцьк", який виконаний шрифтом міста, зображує ще й Театральний майдан та стадіон "Авангард".

Нагадаємо, цьогоріч святкування Дня міста відбуватиметься протягом двох днів, 8 та 9 вересня. Саме на ці вихідні заплановано чимало подій та розваг.
Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО
Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО
Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО
Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО

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Теги: біг-борд, Луцьк, Свідомі, день міста, привітання
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