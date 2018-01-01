Лучан оригінально привітали з Днем міста. ФОТО
Сьогодні, 10:55
До дня міста у Луцьку з'явилися вітальні біг-борди.
Про це пише Конкурент.
У такий спосіб із 933 річницею вітає Громадянський Рух «СВІДОМІ».
Лаконічні борди нагадують, що Луцьку цього року виповниться 933 роки.
Цифри ж зображені у вигляді головних визначних пам'яток Луцька – замок Любарта, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, залізничний вокзал.
А бігборд із написом "Луцьк", який виконаний шрифтом міста, зображує ще й Театральний майдан та стадіон "Авангард".
Нагадаємо, цьогоріч святкування Дня міста відбуватиметься протягом двох днів, 8 та 9 вересня. Саме на ці вихідні заплановано чимало подій та розваг.
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Про це пише Конкурент.
У такий спосіб із 933 річницею вітає Громадянський Рух «СВІДОМІ».
Лаконічні борди нагадують, що Луцьку цього року виповниться 933 роки.
Цифри ж зображені у вигляді головних визначних пам'яток Луцька – замок Любарта, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, залізничний вокзал.
А бігборд із написом "Луцьк", який виконаний шрифтом міста, зображує ще й Театральний майдан та стадіон "Авангард".
Нагадаємо, цьогоріч святкування Дня міста відбуватиметься протягом двох днів, 8 та 9 вересня. Саме на ці вихідні заплановано чимало подій та розваг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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