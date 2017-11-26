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Велосипедист, по якому проїхалася фура під Нововолинськом, помер

Велосипедист, по якому проїхалася фура під Нововолинськом, помер
На автодорозі поблизу міста Нововолинськ 72-річний велосипедист впав під причіп вантажівки.

Внаслідок ДТП постраждалий загинув, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Пригода сталася близько 12 години на відтинку автодороги, сполученням «Ковель-Жовква». За кермом автомобіля «MAN» перебував 29-річний житель Закарпатської області.

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Попередньо встановлено, що велосипедист, мешканець Нововолинська, рухаючись в попутному з вантажівкою напрямку, ймовірно, не впорався з керуванням та впав під причіп автомобіля.

Потерпілого госпіталізували в реанімацію Нововолинської центральної міської лікарні.

Однак, врятувати чоловіка не вдалося.

За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Триває перевірка.

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Теги: ДТП, смерть, Нововолинськ
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