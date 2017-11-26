Велосипедист, по якому проїхалася фура під Нововолинськом, помер
Сьогодні, 11:15
На автодорозі поблизу міста Нововолинськ 72-річний велосипедист впав під причіп вантажівки.
Внаслідок ДТП постраждалий загинув, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Пригода сталася близько 12 години на відтинку автодороги, сполученням «Ковель-Жовква». За кермом автомобіля «MAN» перебував 29-річний житель Закарпатської області.
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Попередньо встановлено, що велосипедист, мешканець Нововолинська, рухаючись в попутному з вантажівкою напрямку, ймовірно, не впорався з керуванням та впав під причіп автомобіля.
Потерпілого госпіталізували в реанімацію Нововолинської центральної міської лікарні.
Однак, врятувати чоловіка не вдалося.
За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Триває перевірка.
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Внаслідок ДТП постраждалий загинув, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Пригода сталася близько 12 години на відтинку автодороги, сполученням «Ковель-Жовква». За кермом автомобіля «MAN» перебував 29-річний житель Закарпатської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, у якому стані велосипедист, який потрапив під вантажівку на Волині. ВІДЕО
Попередньо встановлено, що велосипедист, мешканець Нововолинська, рухаючись в попутному з вантажівкою напрямку, ймовірно, не впорався з керуванням та впав під причіп автомобіля.
Потерпілого госпіталізували в реанімацію Нововолинської центральної міської лікарні.
Однак, врятувати чоловіка не вдалося.
За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
про таких кажуть - хрустікі
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