Волинян застерігають про шквали
Сьогодні, 11:23
6 вересня на Волині очікуються грози та шквали.
Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області.
Зазначають, що у західних областях очікують грозу та місцями шквали 15-20 м/с.
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Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області.
Зазначають, що у західних областях очікують грозу та місцями шквали 15-20 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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