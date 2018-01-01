Волинян застерігають про шквали





Про це повідомили у прес-службі



Зазначають, що у західних областях очікують грозу та місцями шквали 15-20 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 вересня на Волині очікуються грози та шквали.Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області Зазначають, що у західних областях очікують грозу та місцями шквали 15-20 м/с.

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