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Волинян застерігають про шквали

Волинян застерігають про шквали
6 вересня на Волині очікуються грози та шквали.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області.

Зазначають, що у західних областях очікують грозу та місцями шквали 15-20 м/с.

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Теги: шквал, погода, Волинь
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