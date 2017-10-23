На зарплати волинським медикам та освітянам не вистачає понад 160 мільйонів

Волинь недоотримала освітню та медичну субвенції на заробітну плату.Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.Директор департаменту фінансіврозповів, що за січень-серпень 2017-2018 років до загального фонду бюджету 2,7 мільярда гривень, або 106,6 %.«Виконані всі зведені бюджети. На 107,3 % забезпечено виконання обласного бюджету, із них 24 мільйони «заробили» на депозитах. Цифри ніби виглядають нормально, але багато грошей потрібно на зарплати, у бюджеті немає грошей на додаткові звернення», - сказав посадовець.Дві громади не виконали бюджет Любомльська міська та Затурцівська сільська, бо не отримали кошти за компенсацію на акцизні товари, адже не затверджена частка від збору.«Понад 30 мільйонів отримали від перевиконання місцевих бюджетів. Із них 173,1 мільйона спрямували на видатки, зокрема, капітальні та захищені статті», - зауважив Ігор Никитюк.За його словами, не вистачає коштів на освітню та медичну субвенції, які спрямовують на виплату зарплат – 101 та 60,2 мільйона гривень відповідно.