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Три волинські громади не передбачили грошей на випадок лиха

Три волинські громади не передбачили грошей на випадок лиха
На Волині у трьох громадах станом на 1 вересня не створили резервний фонд.

Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.

Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що на випадок надзвичайних ситуацій не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській та Поворській громадах.

До 50 тисяч гривень мають: Голобська, Зимнівська, Люблинецька, Шацька, Заболотська, Литовезька, Павлівська та інші.

Велицька, Устилузька, Оваднівська, Любомльська Луківська громади мають до 100 тисяч гривень резерву.

Понад 100 тисяч – Заборольська, Княгининівська, Боратинська, Любешівська, Рівненська, Турійська, Городищенська ОТГ.

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Теги: гроші, резерв
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