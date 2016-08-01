Три волинські громади не передбачили грошей на випадок лиха

На Волині у трьох громадах станом на 1 вересня не створили резервний фонд.Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.Директор департаменту фінансіврозповів, що на випадок надзвичайних ситуацій не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській та Поворській громадах.До 50 тисяч гривень мають: Голобська, Зимнівська, Люблинецька, Шацька, Заболотська, Литовезька, Павлівська та інші.Велицька, Устилузька, Оваднівська, Любомльська Луківська громади мають до 100 тисяч гривень резерву.Понад 100 тисяч – Заборольська, Княгининівська, Боратинська, Любешівська, Рівненська, Турійська, Городищенська ОТГ.