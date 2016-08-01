Три волинські громади не передбачили грошей на випадок лиха
Сьогодні, 11:36
На Волині у трьох громадах станом на 1 вересня не створили резервний фонд.
Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.
Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що на випадок надзвичайних ситуацій не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській та Поворській громадах.
До 50 тисяч гривень мають: Голобська, Зимнівська, Люблинецька, Шацька, Заболотська, Литовезька, Павлівська та інші.
Велицька, Устилузька, Оваднівська, Любомльська Луківська громади мають до 100 тисяч гривень резерву.
Понад 100 тисяч – Заборольська, Княгининівська, Боратинська, Любешівська, Рівненська, Турійська, Городищенська ОТГ.
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Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.
Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що на випадок надзвичайних ситуацій не передбачили грошей у Смолигівській, Дубівській та Поворській громадах.
До 50 тисяч гривень мають: Голобська, Зимнівська, Люблинецька, Шацька, Заболотська, Литовезька, Павлівська та інші.
Велицька, Устилузька, Оваднівська, Любомльська Луківська громади мають до 100 тисяч гривень резерву.
Понад 100 тисяч – Заборольська, Княгининівська, Боратинська, Любешівська, Рівненська, Турійська, Городищенська ОТГ.
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