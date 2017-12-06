У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО

Сергій Радкевич намалював новий мурал у Луцьку.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, що його нова робота називається «Legs» («Ноги», – ред.).



Мурал можна побачити на стіні поблизу ТРЦ «Адреналін Сіті».



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