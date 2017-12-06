вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО

У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО
Відомий вуличний художник Сергій Радкевич намалював новий мурал у Луцьку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що його нова робота називається «Legs» («Ноги», – ред.).

Мурал можна побачити на стіні поблизу ТРЦ «Адреналін Сіті».
У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мурал, малюнок, Луцьк, художник, Радкевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спалюють контрафактний тютюн
Сьогодні, 12:05
Через відсутність освітлення мешканці вулиці в Луцьку повертаються вночі навпомацки
Сьогодні, 11:57
У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Три волинські громади не передбачили грошей на випадок лиха
Сьогодні, 11:36
На зарплати волинським медикам та освітянам не вистачає понад 160 мільйонів
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
У Луцьку з’явився мурал із відомим віршем Ліни Костенко. ФОТО У Луцьку з’явився мурал із відомим віршем Ліни Костенко. ФОТО
23 квітень, 04:10
На стіні луцького будинку «поселився» Маленький принц На стіні луцького будинку «поселився» Маленький принц
06 грудень, 2017, 04:40
В Івано-Франківську з’явився мурал, який малював луцький художник В Івано-Франківську з’явився мурал, який малював луцький художник
14 листопад, 2016, 14:35
Рідкісний малюнок Луцька продають на інтернет-аукціоні Рідкісний малюнок Луцька продають на інтернет-аукціоні
12 листопад, 2016, 00:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
 0
На Волині незаконно здавали в оренду озеро
Сьогодні, 12:59
 0
Dj-парад на День міста у «Промені»*
Сьогодні, 12:54
 0
Медіа
відео
1/8