У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Відомий вуличний художник Сергій Радкевич намалював новий мурал у Луцьку.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що його нова робота називається «Legs» («Ноги», – ред.).
Мурал можна побачити на стіні поблизу ТРЦ «Адреналін Сіті».
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що його нова робота називається «Legs» («Ноги», – ред.).
Мурал можна побачити на стіні поблизу ТРЦ «Адреналін Сіті».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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