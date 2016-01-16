На Волині спалюють контрафактний тютюн
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Начальник ГУ ДФС в області Світлана Савчук розповіла, що цьогоріч провели 177 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами.
Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.
За результатами рейдів виявили 361 порушення, зокрема, 70 фактів торгівлі без ліцензії, 35 фактів продажу продукції без належних акцизних марок, 8 фактів продажу алкоголю неповнолітнім тощо.
Загалом вилучили незаконного алкоголю на 19,5 мільйона гривень і «накрили» 4 підпільних цехи.
Голова ОДА Олександр Савченко поцікавився, що роблять із вилученим контрафактом.
«Нелегальний алкоголь ми або переробляємо, або утилізуємо, а тютюн ми спалюємо», - повідомила Світлана Савчук.
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Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.
За результатами рейдів виявили 361 порушення, зокрема, 70 фактів торгівлі без ліцензії, 35 фактів продажу продукції без належних акцизних марок, 8 фактів продажу алкоголю неповнолітнім тощо.
Загалом вилучили незаконного алкоголю на 19,5 мільйона гривень і «накрили» 4 підпільних цехи.
Голова ОДА Олександр Савченко поцікавився, що роблять із вилученим контрафактом.
«Нелегальний алкоголь ми або переробляємо, або утилізуємо, а тютюн ми спалюємо», - повідомила Світлана Савчук.
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