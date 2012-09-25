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Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани

Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани
Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани.

Про це в соцмережах повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Так, експерти Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, як змінилися ціни за рік на соціальні продукти і визначили регіони, у яких темпи зростання найбільші або зниження були найменші.

Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани – на 38%, тоді як в Україні вартість цього продукту збільшилась на 16%.

За 12 останніх місяців середня зарплата в регіоні збільшилась на 26%.

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Теги: ціни, цифри, статистика, їжа, гроші, сметана
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