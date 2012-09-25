Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани
Сьогодні, 12:38
Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани.
Про це в соцмережах повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Так, експерти Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, як змінилися ціни за рік на соціальні продукти і визначили регіони, у яких темпи зростання найбільші або зниження були найменші.
Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани – на 38%, тоді як в Україні вартість цього продукту збільшилась на 16%.
За 12 останніх місяців середня зарплата в регіоні збільшилась на 26%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в соцмережах повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Так, експерти Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, як змінилися ціни за рік на соціальні продукти і визначили регіони, у яких темпи зростання найбільші або зниження були найменші.
Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани – на 38%, тоді як в Україні вартість цього продукту збільшилась на 16%.
За 12 останніх місяців середня зарплата в регіоні збільшилась на 26%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині незаконно здавали в оренду озеро
Сьогодні, 12:59
Dj-парад на День міста у «Промені»*
Сьогодні, 12:54
Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани
Сьогодні, 12:38
«Гладіатор» з волинського хутора, або Хто такий Петро Янковський
Сьогодні, 12:22
На «Ягодині» може з’явитися ветеринарна лабораторія
Сьогодні, 12:16