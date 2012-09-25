Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани

Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани.Про це в соцмережах повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мережТак, експерти Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, як змінилися ціни за рік на соціальні продукти і визначили регіони, у яких темпи зростання найбільші або зниження були найменші.Волинська область встановила рекорд з подорожчання сметани – на 38%, тоді як в Україні вартість цього продукту збільшилась на 16%.За 12 останніх місяців середня зарплата в регіоні збільшилась на 26%.