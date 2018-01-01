«Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі
Сьогодні, 13:38
У школі селі П'ятнидні на уроці фізкультури померла 6-річна першокласниця.
Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.
Виданню Буг голова Устилузької громади розповів про обставини трагедії.
Так, голова Устилузької громади Віктор Поліщук розповів, що дівчинка проживала в селі Хрипаличі.
“Це трапилася велика трагедія і біда. Я не був на місці, з того, що мені доповіли – був урок фізкультури, фізичного навантаження особливого не було. Дитинка посиніла і померла. Медики нічим не змогли допомогти. Скажу, що першокласниця була включена до основної групи школярів ( не було довідки про звільнення від занять, або ж ніяких застережень про обмеження навантажень – ред.)” – розповів Віктор Поліщук.
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Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.
Виданню Буг голова Устилузької громади розповів про обставини трагедії.
Так, голова Устилузької громади Віктор Поліщук розповів, що дівчинка проживала в селі Хрипаличі.
“Це трапилася велика трагедія і біда. Я не був на місці, з того, що мені доповіли – був урок фізкультури, фізичного навантаження особливого не було. Дитинка посиніла і померла. Медики нічим не змогли допомогти. Скажу, що першокласниця була включена до основної групи школярів ( не було довідки про звільнення від занять, або ж ніяких застережень про обмеження навантажень – ред.)” – розповів Віктор Поліщук.
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