«Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі





Нагадаємо, 6 вересня стався



Виданню



Так, голова Устилузької громади Віктор Поліщук розповів, що дівчинка проживала в селі Хрипаличі.



“Це трапилася велика трагедія і біда. Я не був на місці, з того, що мені доповіли – був урок фізкультури, фізичного навантаження особливого не було. Дитинка посиніла і померла. Медики нічим не змогли допомогти. Скажу, що першокласниця була включена до основної групи школярів ( не було довідки про звільнення від занять, або ж ніяких застережень про обмеження навантажень – ред.)” – розповів Віктор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі селі П'ятнидні на уроці фізкультури померла 6-річна першокласниця.Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ Виданню Буг голова Устилузької громади розповів про обставини трагедії.Так, голова Устилузької громадирозповів, що дівчинка проживала в селі Хрипаличі.“Це трапилася велика трагедія і біда. Я не був на місці, з того, що мені доповіли – був урок фізкультури, фізичного навантаження особливого не було. Дитинка посиніла і померла. Медики нічим не змогли допомогти. Скажу, що першокласниця була включена до основної групи школярів ( не було довідки про звільнення від занять, або ж ніяких застережень про обмеження навантажень – ред.)” – розповів Віктор Поліщук.

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