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Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО

Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО
Повідомили про підозру 36-річному мешканцеві села Запілля, який займався незаконним ввезенням «євроблях» та переправлянням людей через кордон.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Поліцейські спільно з співробітниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби встановили, що 36-річний мешканець села Запілля, користуючись підробленими штампами прикордонної та митної служб, організував незаконне ввезення на територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.332 та ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.
Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО
Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО
Волинянин незаконно ввозив в Україну «бляхи» та нелегалів. ФОТО

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Теги: євробляхи, поліція, підозра, Волинь, волинянин
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