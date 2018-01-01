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У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО

У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО
У Луцьку на вулиці Володимирській каналізаційні води заливають дорогу та впадають у річку Омелянівка.

Про це на порталі Відкрите місто повідомив Анатолій Семенюк.

Він зазначив, що проблема не вирішується протягом трьох днів.

«...між будинком 95б та котельнею Луцьктепло, район МКБ, каналізаційні води з житлових будинків із усім їм притаманним вмістом та запахом омивають вулицю та впадають в річку Омелянівку!!!» – йдеться у дописі.
У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО
У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО
У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО

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Теги: Луцьк, нечистоти, вулиця, проблема
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