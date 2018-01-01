У Луцьку нечистоти заливають вулицю. ФОТО





Про це на порталі Анатолій Семенюк.



Він зазначив, що проблема не вирішується протягом трьох днів.



«...між будинком 95б та котельнею Луцьктепло, район МКБ, каналізаційні води з житлових будинків із усім їм притаманним вмістом та запахом омивають вулицю та впадають в річку Омелянівку!!!» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Володимирській каналізаційні води заливають дорогу та впадають у річку Омелянівка.Про це на порталі Відкрите місто повідомивВін зазначив, що проблема не вирішується протягом трьох днів.«...між будинком 95б та котельнею Луцьктепло, район МКБ, каналізаційні води з житлових будинків із усім їм притаманним вмістом та запахом омивають вулицю та впадають в річку Омелянівку!!!» – йдеться у дописі.

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