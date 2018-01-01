У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО





Відповідну петицію зареєстрував Андрій Циганов.



Він зазначив, що освітлення потрібно встановити у тому місці, де вулиця Максима Кривоноса перетинається з проспектом Відродження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять встановити освітлення на пішохідному переході, що на вулиці Максима Кривоноса.Відповідну петицію зареєструвавВін зазначив, що освітлення потрібно встановити у тому місці, де вулиця Максима Кривоноса перетинається з проспектом Відродження.

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