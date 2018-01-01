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У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО

У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО
У Луцьку просять встановити освітлення на пішохідному переході, що на вулиці Максима Кривоноса.

Відповідну петицію зареєстрував Андрій Циганов.

Він зазначив, що освітлення потрібно встановити у тому місці, де вулиця Максима Кривоноса перетинається з проспектом Відродження.
У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО

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Теги: перехід, вулиця, Луцьк, освітлення
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