Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:20
Осінь – це пора стилю, релаксу та роздумів. Найкращий спосіб порелаксувати – це шопінг.
А ви знаєте, що у ТРЦ «ПортCity» нова осіння колекція? Час наповнити свою шафу новими стильними речами.
Залишимо вам підказку, що у тренді осені 2018 сукні зі шкіри, асиметричні форми, клітка та візерунки.
Важливо зазначити, що у цьому сезоні стиль кежуал не втрачає своєї актуальності. Щодо верхнього одягу - модно поєднувати хутро з іншими фактурами.
Обирайте найкращий лук та будьте найстильнішими разом з ТРЦ «ПортCity»!
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А ви знаєте, що у ТРЦ «ПортCity» нова осіння колекція? Час наповнити свою шафу новими стильними речами.
Залишимо вам підказку, що у тренді осені 2018 сукні зі шкіри, асиметричні форми, клітка та візерунки.
Важливо зазначити, що у цьому сезоні стиль кежуал не втрачає своєї актуальності. Щодо верхнього одягу - модно поєднувати хутро з іншими фактурами.
Обирайте найкращий лук та будьте найстильнішими разом з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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