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Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*

Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Осінь – це пора стилю, релаксу та роздумів. Найкращий спосіб порелаксувати – це шопінг.

А ви знаєте, що у ТРЦ «ПортCity» нова осіння колекція? Час наповнити свою шафу новими стильними речами.

Залишимо вам підказку, що у тренді осені 2018 сукні зі шкіри, асиметричні форми, клітка та візерунки.

Важливо зазначити, що у цьому сезоні стиль кежуал не втрачає своєї актуальності. Щодо верхнього одягу - модно поєднувати хутро з іншими фактурами.

Обирайте найкращий лук та будьте найстильнішими разом з ТРЦ «ПортCity»!

Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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