Осінь – це пора стилю, релаксу та роздумів. Найкращий спосіб порелаксувати – це шопінг.А ви знаєте, що у ТРЦ «ПортCity» нова осіння колекція? Час наповнити свою шафу новими стильними речами.Залишимо вам підказку, що у тренді осені 2018 сукні зі шкіри, асиметричні форми, клітка та візерунки.Важливо зазначити, що у цьому сезоні стиль кежуал не втрачає своєї актуальності. Щодо верхнього одягу - модно поєднувати хутро з іншими фактурами.Обирайте найкращий лук та будьте найстильнішими разом з ТРЦ «ПортCity»!