У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині





Про це повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, – пишуть



Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.



Зі слів медика, перша бригада, яка їхала з Устилуга, прибула дуже оперативно, проте на той момент дівчинка вже була без ознак життя.



«Проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин, проте це не дало результату», - зазначив Андрій Абрамов.



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Окрім того, на допомогу в школу відправили ще одну бригаду, проте по дорозі вона потрапила в ДТП – водію, який їхав з проблисковими маячками, не надали переваги у русі, через що і трапилась аварія. На заміну цій бригаді відправили ще одну.



Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла. У батьків вона була єдиною дитиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По дорозі на виклик у село П'ятидні, де школярці стало зле, додаткова бригада швидкої допомоги потрапила у ДТП.Про це повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги, – пишуть Волинські Новини Нагадаємо, 6 вересняу школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.Зі слів медика, перша бригада, яка їхала з Устилуга, прибула дуже оперативно, проте на той момент дівчинка вже була без ознак життя.«Проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин, проте це не дало результату», - зазначив Андрій Абрамов.Окрім того, на допомогу в школу відправили ще одну бригаду, проте по дорозі вона потрапила в ДТП – водію, який їхав з проблисковими маячками, не надали переваги у русі, через що і трапилась аварія. На заміну цій бригаді відправили ще одну.Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла. У батьків вона була єдиною дитиною.

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