У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
Сьогодні, 14:32
По дорозі на виклик у село П'ятидні, де школярці стало зле, додаткова бригада швидкої допомоги потрапила у ДТП.
Про це повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, – пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.
Зі слів медика, перша бригада, яка їхала з Устилуга, прибула дуже оперативно, проте на той момент дівчинка вже була без ознак життя.
«Проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин, проте це не дало результату», - зазначив Андрій Абрамов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі
Окрім того, на допомогу в школу відправили ще одну бригаду, проте по дорозі вона потрапила в ДТП – водію, який їхав з проблисковими маячками, не надали переваги у русі, через що і трапилась аварія. На заміну цій бригаді відправили ще одну.
Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла. У батьків вона була єдиною дитиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, – пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.
Зі слів медика, перша бригада, яка їхала з Устилуга, прибула дуже оперативно, проте на той момент дівчинка вже була без ознак життя.
«Проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин, проте це не дало результату», - зазначив Андрій Абрамов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі
Окрім того, на допомогу в школу відправили ще одну бригаду, проте по дорозі вона потрапила в ДТП – водію, який їхав з проблисковими маячками, не надали переваги у русі, через що і трапилась аварія. На заміну цій бригаді відправили ще одну.
Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла. У батьків вона була єдиною дитиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв
Сьогодні, 14:43
У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
Сьогодні, 14:32
У Луцькій музичній школі №2 відремонтували перший поверх. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:20
У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО
Сьогодні, 14:04