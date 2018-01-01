вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині

У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
По дорозі на виклик у село П'ятидні, де школярці стало зле, додаткова бригада швидкої допомоги потрапила у ДТП.

Про це повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, – пишуть Волинські Новини.

Нагадаємо, 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.

Зі слів медика, перша бригада, яка їхала з Устилуга, прибула дуже оперативно, проте на той момент дівчинка вже була без ознак життя.

«Проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин, проте це не дало результату», - зазначив Андрій Абрамов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі

Окрім того, на допомогу в школу відправили ще одну бригаду, проте по дорозі вона потрапила в ДТП – водію, який їхав з проблисковими маячками, не надали переваги у русі, через що і трапилась аварія. На заміну цій бригаді відправили ще одну.

Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла. У батьків вона була єдиною дитиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Волинь, смерть, швидка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв
Сьогодні, 14:43
У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
Сьогодні, 14:32
У Луцькій музичній школі №2 відремонтували перший поверх. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:20
У Луцьку просять освітити перехід. ФОТО
Сьогодні, 14:04
Схожі новини
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
09 липень, 10:38
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
04 липень, 12:55
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
04 липень, 10:45
На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув
19 червень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв
Сьогодні, 14:43
 0
У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
Сьогодні, 14:32
 0
У Луцькій музичній школі №2 відремонтували перший поверх. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8