У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв
Сьогодні, 14:43
У Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.
Про це вранці 6 вересня повідомили на сторінці "Інформатор Київ" у Facebook, - пише Уніан.
"Хлопцю порізали в правий бік. Зараз приїхало чотири патрульні наряди. На підлітків одягли наручники, вони поводяться агресивно. Тут також є дівчата", - розповів автор відео. Постраждалого відвели у машину "швидкої", а його приятелі залишилися давати свідчення.
"Вони нас спровокували", - стверджують підлітки.
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Про це вранці 6 вересня повідомили на сторінці "Інформатор Київ" у Facebook, - пише Уніан.
"Хлопцю порізали в правий бік. Зараз приїхало чотири патрульні наряди. На підлітків одягли наручники, вони поводяться агресивно. Тут також є дівчата", - розповів автор відео. Постраждалого відвели у машину "швидкої", а його приятелі залишилися давати свідчення.
"Вони нас спровокували", - стверджують підлітки.
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Коментарі 1
3,14дараси вони такі)))
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