У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв





Про це вранці 6 вересня повідомили на сторінці "Інформатор Київ" у Facebook, - пише



"Хлопцю порізали в правий бік. Зараз приїхало чотири патрульні наряди. На підлітків одягли наручники, вони поводяться агресивно. Тут також є дівчата", - розповів автор відео. Постраждалого відвели у машину "швидкої", а його приятелі залишилися давати свідчення.



"Вони нас спровокували", - стверджують підлітки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.Про це вранці 6 вересня повідомили на сторінці "Інформатор Київ" у Facebook, - пише Уніан "Хлопцю порізали в правий бік. Зараз приїхало чотири патрульні наряди. На підлітків одягли наручники, вони поводяться агресивно. Тут також є дівчата", - розповів автор відео. Постраждалого відвели у машину "швидкої", а його приятелі залишилися давати свідчення."Вони нас спровокували", - стверджують підлітки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію