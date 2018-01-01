Луцький річковий порт належить дружині одіозного депутата

Сергія Були.



Уперше про те, що у Луцьку хочуть відновити судноплавство міська влада заговорила у липні 2016 року, - пише інтернет-видання



Тоді ж з'явилася фірма - "Річковий порт "Луцьк", серед засновників якої - дружина одіозного депутата Луцькради Сергія Були Ірина Стецюк. Жінці належить третина від загального капіталу підприємства.



Окрім неї співзасновниками є Віктор Артемук та Олег Кербалай. Останній - також директор підприємства.







Із часу створення фірма виграла не один тендер і за бюджетні кошти активно займається облагородженням річки та прилеглих пляжів.



Загалом, "Річковий порт "Луцьк" став переможцем у чотирьох тендерах на загальну суму 700 200 гривень. За умовами закупівель, фірма мала розчистити від дерев та зарослів річку Стир та прилеглий до неї пляж.







Крім того, у вересні міськрада оголосила тендер на будівництво понтонних причалів через річку Стир.



Зокрема, в районі вулиці Лютеранської облаштування такої конструкції вартує 232 тисячі гривень. Таке ж будівництво в районі Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки буде коштувати більш як 175 тисяч гривень.



Угоди про роботи уклали із підприємцем Анатолієм Степановичем Григоровським. Він зобов'язався добудувати причали до кінця цього року.







Згідно інформації сайту "Youcontrol", основна діяльність підприємця - ресторани та послуги з доставки продуктів харчування. Займається він ще й технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, іншою діяльністю у сфері охорони здоров'я, продажем напоїв тощо. Натомість серед переліку не вдалося знайти сфер діяльності, які пов'язані із будівництвом.







Тим часом Анатолій Григоровський є керівником фірми "Ломбард "Добробут", співвласницею якої також є дружина депутата Ірина Стецюк.



А сам Сергій Була у 2017 році декларував дохід від ломбарду "Добробут" у сумі 39 500 гривень, де він працював директором.



Аліна БЕКЕРУК (Відділ журналістських розслідувань "Волинь24")

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