Бюджет Волинської області виконали на 107,3%





Про це повідомили під час оперативної наради у голови облдержадміністрації Олександра Савченка, яка відбулася сьогодні, 6 вересня 2018 року, – повідомляє відділ інформаційної політики



Однак, на думку керівника найвищої виконавчої гілки влади в області, відповідний показник не достатній для Волині. Адже левова частка цих коштів – прибуток від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках.



Так, за словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ігора Никитюка, до загального фонду місцевих бюджетів області за 8 місяців цього року надійшло 2 млрд 688,6 млн грн власних доходів, або 106,6 % до запланованого на цей період. Зокрема, за власними доходами виконані усі зведені бюджети районів і міст обласного значення області, районні бюджети та бюджети 38-ми об’єднаних територіальних громад. На 107,3 % забезпечили виконання обласного бюджету, а понад план надійшло 30,2 млн грн.



«Доходи місцевих бюджетів області у звітному періоді до відповідного періоду минулого року зросли на 25 відсотків або на 538 мільйонів гривень. Позитивна динаміка надходжень зберігається у обласному та в усіх зведених бюджетах міст, районів та об’єднаних територіальних громад», – зазначив Ігор Никитюк.



Що ж стосується видатків, то з початку 2018 року із загального фонду спрямували майже 8,3 млрд грн або 65 % від запланованого обсягу на рік.



Голова облдержадміністрації, своєю чергою, підкреслив, що усі питання оперативної наради стосуються питання наповнення бюджету. Адже до нього особисто звертаються депутати сільських рад, які просять виділити кошти на ті чи інші потреби. Натомість, жоден із них ні разу не попросив зробити щось для наповнення бюджету району.



«Мене турбує і навіть не дає спати, ми бюджет області загальний практично виконали на 101 %. Це не є виконання бюджету. Ми котимось в нікуди. У нас немає аналітики, чому відбувається падіння. У нас є все для успішного наповнення бюджету, але проблема – в нехлюйстві керівників. Тому ми сьогодні повинні всі разом працювати над пошуком шляхів наповнення бюджету», – підкреслив Олександр Савченко.



Окрім того, начальник головного управління ДФС в області Світлана Савчук повідомила, що за 8 місяців 2018 року до бюджетів усіх рівнів на території області зібрали 4,45 млрд грн платежів і це на 888 млн грн або на 25 % перевищує минулорічний показник. Збір до загального фонду Державного бюджету склав майже 2 млрд грн, що дозволило забезпечити виконання доведеного для області індикативного показника на рівні 105,5 %.



Місцеві бюджети області поповнилися на 2,5 млрд грн в частині платежів, що адмініструються органами ДФС і це на 25 % або на 510 млн грн більше до відповідного періоду 2017 року.



Разом із тим, як зазначив заступник начальника Волинської митниці ДФС в області Василь Герман, за січень-серпень 2018 року до Держбюджету перерахували податків у загальній сумі 6 млрд 250,4 млн грн, що на 1 млрд 463,8 млн грн, або на 30,6 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.



«Всього за січень-серпень 2018 року Волинською митницею ДФС доведений індикативний показник в розмірі 5 мільярдів 499,4 мільйонів гривень, який перевиконано на 373 мільйони. Тобто загальна сума коштів за 8 місяців 2018 року, які спрямовані на дороги, – 103,3 мільйони гривень», – повідомив Василь Герман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині забезпечили виконання обласного бюджету на понад 100% відсотків.Про це повідомили під час оперативної наради у голови облдержадміністрації, яка відбулася сьогодні, 6 вересня 2018 року, – повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА Однак, на думку керівника найвищої виконавчої гілки влади в області, відповідний показник не достатній для Волині. Адже левова частка цих коштів – прибуток від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках.Так, за словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації, до загального фонду місцевих бюджетів області за 8 місяців цього року надійшло 2 млрд 688,6 млн грн власних доходів, або 106,6 % до запланованого на цей період. Зокрема, за власними доходами виконані усі зведені бюджети районів і міст обласного значення області, районні бюджети та бюджети 38-ми об’єднаних територіальних громад. На 107,3 % забезпечили виконання обласного бюджету, а понад план надійшло 30,2 млн грн.«Доходи місцевих бюджетів області у звітному періоді до відповідного періоду минулого року зросли на 25 відсотків або на 538 мільйонів гривень. Позитивна динаміка надходжень зберігається у обласному та в усіх зведених бюджетах міст, районів та об’єднаних територіальних громад», – зазначив Ігор Никитюк.Що ж стосується видатків, то з початку 2018 року із загального фонду спрямували майже 8,3 млрд грн або 65 % від запланованого обсягу на рік.Голова облдержадміністрації, своєю чергою, підкреслив, що усі питання оперативної наради стосуються питання наповнення бюджету. Адже до нього особисто звертаються депутати сільських рад, які просять виділити кошти на ті чи інші потреби. Натомість, жоден із них ні разу«Мене турбує і навіть не дає спати, ми бюджет області загальний практично виконали на 101 %. Це не є виконання бюджету. Ми котимось в нікуди. У нас немає аналітики, чому відбувається падіння. У нас є все для успішного наповнення бюджету, але проблема – в нехлюйстві керівників. Тому ми сьогодні повинні всі разом працювати над пошуком шляхів наповнення бюджету», – підкреслив Олександр Савченко.Окрім того, начальник головного управління ДФС в областіповідомила, що за 8 місяців 2018 року до бюджетів усіх рівнів на території області зібрали 4,45 млрд грн платежів і це на 888 млн грн або на 25 % перевищує минулорічний показник. Збір до загального фонду Державного бюджету склав майже 2 млрд грн, що дозволило забезпечити виконання доведеного для області індикативного показника на рівні 105,5 %.Місцеві бюджети області поповнилися на 2,5 млрд грн в частині платежів, що адмініструються органами ДФС і це на 25 % або на 510 млн грн більше до відповідного періоду 2017 року.Разом із тим, як зазначив заступник начальника Волинської митниці ДФС в області, за січень-серпень 2018 року до Держбюджету перерахували податків у загальній сумі 6 млрд 250,4 млн грн, що на 1 млрд 463,8 млн грн, або на 30,6 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.«Всього за січень-серпень 2018 року Волинською митницею ДФС доведений індикативний показник в розмірі 5 мільярдів 499,4 мільйонів гривень, який перевиконано на 373 мільйони. Тобто загальна сума коштів за 8 місяців 2018 року, які спрямовані на дороги, – 103,3 мільйони гривень», – повідомив Василь Герман.

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