У Луцьку просять подовжити маршрут №32
Сьогодні, 15:21
У Луцьку просять, щоб маршрутка №32 їхала далі, аніж її нинішня кінцева зупинка.
Про це Юлія Романюк написала на порталі Відкрите місто.
«Прохання розглянути можливість подовжити маршрут #32 до заводу Кромберг енд Шуберт», – йдеться у зверненні.
Зазначимо, наразі кінцева маршрутки №32 – кільце Європейської та Львівської, хоча раніше вона їздила до заводу «СКФ» через вулицю Бенделіані та бульвар Дружби Народів.
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Про це Юлія Романюк написала на порталі Відкрите місто.
«Прохання розглянути можливість подовжити маршрут #32 до заводу Кромберг енд Шуберт», – йдеться у зверненні.
Зазначимо, наразі кінцева маршрутки №32 – кільце Європейської та Львівської, хоча раніше вона їздила до заводу «СКФ» через вулицю Бенделіані та бульвар Дружби Народів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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