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У Луцьку просять подовжити маршрут №32

У Луцьку просять подовжити маршрут №32
У Луцьку просять, щоб маршрутка №32 їхала далі, аніж її нинішня кінцева зупинка.

Про це Юлія Романюк написала на порталі Відкрите місто.

«Прохання розглянути можливість подовжити маршрут #32 до заводу Кромберг енд Шуберт», – йдеться у зверненні.

Зазначимо, наразі кінцева маршрутки №32 – кільце Європейської та Львівської, хоча раніше вона їздила до заводу «СКФ» через вулицю Бенделіані та бульвар Дружби Народів.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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