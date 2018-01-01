У Луцьку просять подовжити маршрут №32





Про це Юлія Романюк написала на порталі



«Прохання розглянути можливість подовжити маршрут #32 до заводу Кромберг енд Шуберт», – йдеться у зверненні.



Зазначимо, наразі кінцева маршрутки №32 – кільце Європейської та Львівської, хоча раніше вона їздила до заводу «СКФ» через вулицю Бенделіані та бульвар Дружби Народів.

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