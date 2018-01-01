Куди піти на вихідні у Луцьку: 7-9 вересня

Перші осінні дні уже наступають, тож слід зловити останні сонячні промінчики та останні порції тепла.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.До того ж саме цими вихідними Луцьк святкуватиме свій 933-ій десь народження.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: турнірМісце: Спорткомплекс Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиПочаток: 7 вересня, з 10:00 та у суботу, 8 вересня, з 9:00Що обіцяють: Лучан кличуть на міжнародний баскетбольний турнір "Lutsk International Basketball Cup 2018". У змаганнях братимуть участь 9 команд.У Луцьку в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки відбудеться Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд 35+ «Lutsk International Basketball Cup 2018».Подія:Тип заходу: гутіркаМісце: вулиця Кафедральна, 4Початок: 15:00Що обіцяють: Усіх охочих запрошують завітати на гутірку «Чи існує луцький сленг?»«Луцьк – це не лише архітектурні пам’ятки, затишні кафе та цікаві події. Луцьк – це ще й «особливі» слова. Бажаєте освоїти мову істинного лучанина? Тоді вам неодмінно потрібно відвідати гутірку «Чи існує луцький сленг?» – кажуть організатори.Гутірка відбудеться 8 вересня о 15:00 за адресою вулиця Кафедральна, 4.Подія:Місце: РЦ «Промінь»Що обіцяють: 8 вересня з нагоди святкування Дня міста на площі РЦ «Промінь» відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.Будуть розіграші з подарунками та розважальна програма.А о 19:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» продовження з діджеями FRN, MASH, DUSTIN, FAMOUS та смачною їжею.Подія:Тип заходу: фестивальМісце: майданчик школи №19Початок: 11:00Що обіцяють: З нагоди Дня фізичної культури та спорту у Луцьку відбудеться фестиваль.8 вересня на 33-му мікрорайоні на спортивному майданчику ЗЗСО №19 (вул. Ветеранів, 5а) відбудеться Фестиваль спорту з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.Програма заходу:- показові виступи спортсменів;- змагання з міні-футболу;- естафети;- армрестлінг;- перетягування линви;- конкурс «Жонглер»;- конкурс «Снайпер»;- стрибки через скакалку.На всіх учасників Фестивалю спорту чекають призи та подарунки.Подія:Тип заходу: інтеркультурний фестивальМісце: пр. Волі (площа біля фонтану «Квітка»Початок: 12:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» в рамках заходів до Дня міста Луцька. Захід розпочнеться 8 вересня о 12.00 на пр. Волі (площа біля фонтану «Квітка»).Представники шести найбільш колоритних етносів Луцька презентують лучанам та гостям міста свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, красу національного одягу та розмаїття страв національних кухонь.В програмі фестивалю:- відкриття фотовиставки «Нові обличчя великого Лучеська: історії та успішні проекти переселенців»;- екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення» (Центр туристичної інформації та послуг, вул. Сенаторки Левчанівської, 2);- гутірка «Історико-культурне розмаїття сучасного Лучеська»;- етнокультурне містечко;- мистецькі презентації;- частування традиційними стравами національних кухонь учасників;- танцювальні майстер-класи;- виставки та фотозони;- конкурси.Подія:Місце: сквер «Зоряний» (вулиця Лесі Українки, 24А).Початок: 15:00Що обіцяють: Молоді автори - учасники літературного проекту для митців-початківців «Ліхтар» змагатимуться у сквері «Зоряний» (вулиця Лесі Українки, 24А).Найпоетичніша публічна бійка відбудеться у Луцьку у суботу, 8 вересня о 15:00.Лучан та гостей міста запрошують на незвичайну подію. Батл за участі молодих, провокативних і дуже агресивних поетів та поеток обіцяє яскраві враження. Незабутні епітети, незвичайні метафори, несподівані порівняння та неймовірно гострі читання стануть головною зброєю учасників.Зустріч відбувається у рамках святкування Дня міста.Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Луцький замокПочаток: 21:00Що обіцяють: Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» проведуть 8-9 вересня. У рамках заходів з відзначення 933-ї річниці міста Луцька можна стати учасником Європейського Саміту, церемонії запалення вогню Луцького замку, гостем княжого граду, свідком "Сходження до світла", отримати незабутні враження від 3D mapping "Вартові часу", артінсталяцій, театралізованих екскурсій.Магію "Ночі у Луцькому замку-2018" творитимуть: королівський оркестр HarmoniaNobile, квартет тенорів TenorsBelcanto, симфонія балету Paquita, оркестр LUMOSOrchestra.А вже після опівночі для всіх гостей замку виступить неперевершений український гурт ONUKA.Подія:Місце: Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі УкраїнкиПочаток: 12:00Що обіцяють: Цього дня, 8️ вересня, з 12.00 до 22.00 на вході у Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки на лучан чекатимуть запальні ведучі , конкурси, розіграші, аніматори, діджеї, пісенна фієста «Рівне-Луцьк».Цього дня для Вас також виступлять такі гурти:- «Hans»- «West Wind»,- «DILEMMA»,- Сергій Скулинець,- Марія Хурсенко,- «One Light Inside»,- «Lin D».Подія:Тип заходу: півмарафонМісце: пр. ВоліПочаток: 8:00Що обіцяють: 9 вересня відбудеться 3-й Лучеськ півмарафон, який відкриває свою стартову арку для старих друзів-бігунів і нових знайомих.Це прекрасна можливість перевірити власну витривалість, кинути виклик собі та стати краще. Лучеськ півмарафон — забіг, який варто пробігти.Фільм:Жанр: бойовик, трилер, криміналМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:30, 14:50, 17:15, 18:30, 19:40, 22:00Про що фільм?Колишній професійний агент ЦРУ знову виступить проти свавілля кримінальних угрупувань. Не бажаючи миритися з беззаконням, праведник розпочинає власну боротьбу…Фільм:Жанр: жахи, трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 18:10, 20:10, 22:10Про що фільм?Коли у відокремленому монастирі в Румунії здійснює самогубство молода черниця, розслідувати подію Ватикан відправляє священика з туманним минулим і послушницю на порозі безповоротних обітниць. 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