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Луцьку – 933: перший випуск «Протилежного погляду LIVE» у новому сезоні. ВІДЕО

Луцьку – 933: перший випуск «Протилежного погляду LIVE» у новому сезоні. ВІДЕО
Перший випуск суспільно політичного ток-шоу Волині Протилежний Погляд LIVE до річниці святкування Дня міста, адже Луцьку – 933 роки.

Про стратегію розвитку Луцька та її реалізацію, про справжні причини перенесення дати святкування Дня міста та можливості розширення його меж, про існуючі проблеми та шляхи їх вирішення дивіться цієї п’ятниці, 7 вересня, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:00.

Протилежний Погляд LIVE - поглянь на події з протилежного боку!


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Теги: Протилежний погляд LIVE
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