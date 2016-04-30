На Волині поліцейські знищили брагу та самогон. ВІДЕО





На власницю незаконно виготовленого алкоголю правоохоронці склали адміністративний протокол, - розповіли у Рожищенському відділенні поліції, передає



Під час профілактичного відпрацювання в місті Рожище по вул. Кондратюка дільничні офіцери поліції в домашньому господарстві місцевої мешканки виявили та вилучили 15 літрів самогону та 200 літрів браги. Вилучене правоохоронці знищили на місці, а самогонний апарат - зіпсували.



На жінку поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 176 (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушниці загрожує штраф від 51 до 170 грн.



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