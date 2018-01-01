На Волині виявили п'яних водіїв. ФОТО

У Ковелі патрульні оформили постановили та протоколи на двох п'яних водіїв.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Двох нетверезих водіїв притягнули до відповідальності ковельські патрульній лише в першій половині дня 6 вересня.На бульварі Лесі Українки помітили КІА, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили у водія ознаки сп’яніння, що підтвердила перевірка на приладі – 1, 21 проміле.За порушення той отримав постанову і протокол від патрульних.Згодом на службу 102 надійшов дзвінок, що за кермом ВАЗ перебуває дуже п’яний чоловік.Виявили даний транспортний засіб у провулку Будищанський. Водій справді був нетверезим, мав 1, 25 проміле алкоголю.За порушення на нього оформили постанову і протокол.