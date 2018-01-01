На Волині виявили п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 16:36
У Ковелі патрульні оформили постановили та протоколи на двох п'яних водіїв.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Двох нетверезих водіїв притягнули до відповідальності ковельські патрульній лише в першій половині дня 6 вересня.
На бульварі Лесі Українки помітили КІА, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили у водія ознаки сп’яніння, що підтвердила перевірка на приладі – 1, 21 проміле.
За порушення той отримав постанову і протокол від патрульних.
Згодом на службу 102 надійшов дзвінок, що за кермом ВАЗ перебуває дуже п’яний чоловік.
Виявили даний транспортний засіб у провулку Будищанський. Водій справді був нетверезим, мав 1, 25 проміле алкоголю.
За порушення на нього оформили постанову і протокол.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Двох нетверезих водіїв притягнули до відповідальності ковельські патрульній лише в першій половині дня 6 вересня.
На бульварі Лесі Українки помітили КІА, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили у водія ознаки сп’яніння, що підтвердила перевірка на приладі – 1, 21 проміле.
За порушення той отримав постанову і протокол від патрульних.
Згодом на службу 102 надійшов дзвінок, що за кермом ВАЗ перебуває дуже п’яний чоловік.
Виявили даний транспортний засіб у провулку Будищанський. Водій справді був нетверезим, мав 1, 25 проміле алкоголю.
За порушення на нього оформили постанову і протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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