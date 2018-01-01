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На Волині виявили п'яних водіїв. ФОТО

На Волині виявили п'яних водіїв. ФОТО
У Ковелі патрульні оформили постановили та протоколи на двох п'яних водіїв.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Двох нетверезих водіїв притягнули до відповідальності ковельські патрульній лише в першій половині дня 6 вересня.

На бульварі Лесі Українки помітили КІА, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили у водія ознаки сп’яніння, що підтвердила перевірка на приладі – 1, 21 проміле.
За порушення той отримав постанову і протокол від патрульних.

Згодом на службу 102 надійшов дзвінок, що за кермом ВАЗ перебуває дуже п’яний чоловік.

Виявили даний транспортний засіб у провулку Будищанський. Водій справді був нетверезим, мав 1, 25 проміле алкоголю.

За порушення на нього оформили постанову і протокол.
На Волині виявили п'яних водіїв. ФОТО
На Волині виявили п'яних водіїв. ФОТО

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Теги: Ковель, поліція, алкоголь, драгер
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