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«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО

«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО
У підвалі міста Ковеля правоохоронці викрили підпільний цех, в якому виробляли алкогольні напої без відповідних документів.

Про це повідомили у прес-службі ДФС у Волинській області.

Відтак, встановили, що «підприємливий бізнесмен» в підвальному приміщенні одного з кафе м. Ковеля облаштував незаконне виробництво традиційних алкогольних напоїв, зокрема «Хріновуха», «Медовуха», «Вишнівка», «Клюковка», «Лімончелло» та пива без відповідних на те дозвільних документів.

В ході проведення контрольно-перевірочних заходів фіскалами детально зафіксовано весь процес незаконного виробництва та реалізації такого алкоголю. При цьому, оперативниками з’ясували, що протягом тривалого часу готова продукція власного виробництва реалізовувалась через мережу розважальних закладів міста Ковель.

З метою попередження незаконного обігу, за місцем виготовлення вилучили близько 2 500 літрів водно-спиртової суміші, що використовувалася в процесі виготовлення спиртного та 100 літрів готових алкогольних напоїв в асортименті.

Крім того, вилучили імпортне дороговартісне обладнання, зокрема: циліндрично-конічні танки, варочний котел, фільтр-чан, які забезпечували масове виготовлення такої продукції.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,5 мільйона гривень.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до такої незаконної діяльності.

Головне фото – ілюстративне

«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО
«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО
«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО
«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО
«Лімончелло» та «Хріновуха»: на Волині накрили підпільний алкоцех. ФОТО

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Теги: алкоголь, цех, завод, Ковель
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