На Волині коня на смерть переїхало авто: власника тварини судили





У селі Любитів Ковельського району місцевий мешканець залишив на пасовиську без нагляду власного коня, який вранці відірвав цеп та вибіг на проїжджу частину дороги, де потрапив під колеса автомобіля «Сітроен», - пише



Внаслідок ДТП іномарка отримала пошкодження, а тварина загинула.



Поліція направила до суду матеріали про притягнення власника коня до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та загибель тварини.



Згідно законодавства, це тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



В судовому засіданні винуватець, який працює у локомотивному депо Ковель, своєї провини не визнав і сказав, що власником коня є його батько, який в цей день був на роботі. А пошкодження автомобіля пояснив тим, що кінь вибіг на дорогу, бо порвав цеп.



Ковельський міськрайонний суд постановив, що вина чоловіка у вчиненні правопорушення не знайшла свого підтвердження, так як він «не був погоничем тварини».



Фото ілюстативне

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