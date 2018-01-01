Хліб на Волині подорожчав на 12%
Сьогодні, 17:30
За січень-липень 2018 року на Волині найбільше зросла ціна на хліб.
Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,3%.
Найбільше подорожчали хліб (на 12,0%), риба та продукти з риби (на 8,6%).
Зросли ціни на свинину, макаронні вироби, фрукти, соняшникову олію (на 4,4–1,9%). В той же час знизились ціни на яйця (на 30,7%), сало (на 22,7%), гречані крупи (на 15,6%) та цукор (на 4,6%).
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Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,3%.
Найбільше подорожчали хліб (на 12,0%), риба та продукти з риби (на 8,6%).
Зросли ціни на свинину, макаронні вироби, фрукти, соняшникову олію (на 4,4–1,9%). В той же час знизились ціни на яйця (на 30,7%), сало (на 22,7%), гречані крупи (на 15,6%) та цукор (на 4,6%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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