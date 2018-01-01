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Хліб на Волині подорожчав на 12%

Хліб на Волині подорожчав на 12%
За січень-липень 2018 року на Волині найбільше зросла ціна на хліб.

Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,3%.

Найбільше подорожчали хліб (на 12,0%), риба та продукти з риби (на 8,6%).

Зросли ціни на свинину, макаронні вироби, фрукти, соняшникову олію (на 4,4–1,9%). В той же час знизились ціни на яйця (на 30,7%), сало (на 22,7%), гречані крупи (на 15,6%) та цукор (на 4,6%).

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Теги: статистика, хліб, ціна, гроші
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