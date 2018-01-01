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Уродженець Луцька отримав керівну посаду в найбільшій страховій компанії Росії

Уродженець Луцька отримав керівну посаду в найбільшій страховій компанії Росії
Уродженець Луцька Сергій Ковтун обійняв посаду заступника генерального директора з фінансово-економічної діяльності у одній з найбільших російських страхових компаній СПАТ «Інгосстрах».

Про це повідомляють на сайті компанії.

Повідомляють, що Сергій Ковтун народився 17 серпня 1974 року у Луцьку. У 1997 році він закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.

Окрім того, зазначають, що Ковтун має 20-річний стаж роботи у фінансовому секторі. Він працював у провідних міжнародних аудиторських і консалтингових компаніях PriceWaterhouseCoopers, Ernst and Young, «Делойт и Туш СНГ», BearingPoint.

Протягом останніх 15 років він обіймав керівні посади в банківській індустрії Росії.

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Теги: «Інгосстрах», Луцьк, страхова компанія, Росія
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