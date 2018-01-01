Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО
Сьогодні, 17:51
Луцький історик Тетяна Яцечко-Блаженко "розкопала" в архіві курйозну історію про поліціянта.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, в луцькому архіві натрапила на цікавий запис. "Луцькому поліціянту було виголошено догану за "Chemin-de-fer"... Думаю, що воно таке? Виявилось, що це різновид карткової гри бакара. Так ось вся історія, послали в 1912 році поліціянта перевіряти луцькі ресторації, а він замість перевірки пустився у всі тяжкі, пішов грати в бакару. Не стримався перед спокусою. Бачте, і 100 років тому були в Луцьку ігромани, навіть серед поліції", - написала Тетяна.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, в луцькому архіві натрапила на цікавий запис. "Луцькому поліціянту було виголошено догану за "Chemin-de-fer"... Думаю, що воно таке? Виявилось, що це різновид карткової гри бакара. Так ось вся історія, послали в 1912 році поліціянта перевіряти луцькі ресторації, а він замість перевірки пустився у всі тяжкі, пішов грати в бакару. Не стримався перед спокусою. Бачте, і 100 років тому були в Луцьку ігромани, навіть серед поліції", - написала Тетяна.
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