Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО

Луцький історик"розкопала" в архіві курйозну історію про поліціянта.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Сьогодні, в луцькому архіві натрапила на цікавий запис. "Луцькому поліціянту було виголошено догану за "Chemin-de-fer"... Думаю, що воно таке? Виявилось, що це різновид карткової гри бакара. Так ось вся історія, послали в 1912 році поліціянта перевіряти луцькі ресторації, а він замість перевірки пустився у всі тяжкі, пішов грати в бакару. Не стримався перед спокусою. Бачте, і 100 років тому були в Луцьку ігромани, навіть серед поліції", - написала Тетяна.