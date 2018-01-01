вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО

Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО
Луцький історик Тетяна Яцечко-Блаженко "розкопала" в архіві курйозну історію про поліціянта.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, в луцькому архіві натрапила на цікавий запис. "Луцькому поліціянту було виголошено догану за "Chemin-de-fer"... Думаю, що воно таке? Виявилось, що це різновид карткової гри бакара. Так ось вся історія, послали в 1912 році поліціянта перевіряти луцькі ресторації, а він замість перевірки пустився у всі тяжкі, пішов грати в бакару. Не стримався перед спокусою. Бачте, і 100 років тому були в Луцьку ігромани, навіть серед поліції", - написала Тетяна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курйоз, історія, ретро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рачков передумав поновлюватися на посаді заступника луцького мера. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника
Сьогодні, 18:00
Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО
Сьогодні, 17:51
Луцький річковий порт належить дружині одіозного депутата
Сьогодні, 17:40
Уродженець Луцька отримав керівну посаду в найбільшій страховій компанії Росії
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
Пригоди волинського депутата на Стиру 100 років тому. ФОТО Пригоди волинського депутата на Стиру 100 років тому. ФОТО
09 серпень, 08:38
Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1) Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1)
08 серпень, 19:20
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
08 серпень, 18:23
Містечко Торговиця на столітніх світлинах Містечко Торговиця на столітніх світлинах
23 травень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
Рачков передумав поновлюватися на посаді заступника луцького мера. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника
Сьогодні, 18:00
 0
Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО
Сьогодні, 17:51
 0
Луцький річковий порт належить дружині одіозного депутата
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8