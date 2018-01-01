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Рачков передумав поновлюватися на посаді заступника луцького мера. ВІДЕО

Рачков передумав поновлюватися на посаді заступника луцького мера. ВІДЕО
Екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков, який «засвітився» в корупційному скандалі, попросив суд не продовжувати розгляд справи щодо свого поновлення на посаді.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Вдруге сторона позивача не з'являється на засідання.

Нагадаємо, напередодні Рачков пропустив судове засідання щодо свого поновлення через погане самопочуття.

6 вересня відбулося судове засідання у справі про поновлення екс-заступника Луцького міського голови Олександра Рачкова.

Нагадаємо, рішення про звільнення посадовця 30 травня ухвалила Луцька міська рада. Підставою для цього стала заява Рачкова звільнитися за власним бажанням, яку він написав після того, як його робочий кабінет обшукали правоохоронці. У червні звільнений чиновник звернувся до суду із позовом про своє поновлення. Заяву юриста Олександра Рачкова у суді прийняли з другої спроби, перший позов не відповідав вимогам закону.

Це він зазначив у заяві, у якій просив перенести слухання.

Олександр Рачков хотів поновитися на посаді, з таким позовом він звернувся до Волинського адміністративного суду наприкінці червня.

Його звільнили 30 травня. Заяву на звільнення він написав сам після того, оперативники провели обшуки у його робочому кабінеті.

За версією слідства, Рачков у цей день отримав 7 тисяч доларів хабара за те, що він та ще двоє посадовців міської ради посприяли узаконенню збудованого у Луцьку приватного будинку.

Цього разу у суді зачитали заяву, в якій справу про своє звільнення Рачков просить залишити без розгляду.

Журналістам Рачков не відповів, чому передумав поновлюватися на посаді і поки не сказав, чи скористається правом повторного позову.


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Теги: Олександр Рачков, підозра, хабар, НАБУ, кримінал
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