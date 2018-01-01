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На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника

На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника
Одного з трьох поліцейських, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди від лісоперевізників, взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Повідомляють, що суд обрав інспектору групи швидкого реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції, затриманому 4 вересня 2018 року одразу після одержання неправомірної вигоди, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронців викрила прокуратура Волині спільно із працівниками Управління Служби безпеки України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.

Неправомірну вигоду вони одержували на постійній основі від лісоперевізників за нестворення перешкод у їхній діяльності.

Поліцейському повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище й найближчі 60 днів він перебуватиме під вартою.


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Теги: поліцейський, хабар, лісоперевізники, Волинь, Маневичі
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