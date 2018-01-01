На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника
Сьогодні, 18:00
Одного з трьох поліцейських, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди від лісоперевізників, взяли під варту.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Повідомляють, що суд обрав інспектору групи швидкого реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції, затриманому 4 вересня 2018 року одразу після одержання неправомірної вигоди, запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронців викрила прокуратура Волині спільно із працівниками Управління Служби безпеки України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.
Неправомірну вигоду вони одержували на постійній основі від лісоперевізників за нестворення перешкод у їхній діяльності.
Поліцейському повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище й найближчі 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Повідомляють, що суд обрав інспектору групи швидкого реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції, затриманому 4 вересня 2018 року одразу після одержання неправомірної вигоди, запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронців викрила прокуратура Волині спільно із працівниками Управління Служби безпеки України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.
Неправомірну вигоду вони одержували на постійній основі від лісоперевізників за нестворення перешкод у їхній діяльності.
Поліцейському повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище й найближчі 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят
Сьогодні, 18:15
На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника
Сьогодні, 18:00
Луцький поліцейський замість перевірки ресторації пішов грати в карти. КУРЙОЗ З МИНУЛОГО
Сьогодні, 17:51
Луцький річковий порт належить дружині одіозного депутата
Сьогодні, 17:40