На Волині взяли під варту поліцейського-хабарника

Одного з трьох поліцейських, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди від лісоперевізників, взяли під варту.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Повідомляють, що суд обрав інспектору групи швидкого реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції, затриманому 4 вересня 2018 року одразу після одержання неправомірної вигоди, запобіжний захід у виді тримання під вартою.Нагадаємо,Волині спільно із працівниками Управління Служби безпеки України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.Неправомірну вигоду вонивід лісоперевізників за нестворення перешкод у їхній діяльності.Поліцейському повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище й найближчі 60 днів він перебуватиме під вартою.