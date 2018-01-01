Приємно, що журналісти визнають свої помилки, – Андрій Покровський
Сьогодні, 18:36
Редакція bihus.info вибачилася за некоректну інформацію, щодо того, що Андрій Покровський потрапив у матеріал "На золотих пісках: топ-10 найдорожчих відпочинків чиновників". А також внесла у цю статтю відповідні зміни.
Відповідь редакції опублікували на онлайн-платформі депутата у Facebook, - пише Конкурент.
"Журналістам надіслали лист із проханням виправити некоректну інформацію та вказати, що я їздив за кордон у справах, а не відпочивати. Дякую редакції bihus.info, яка оперативно надіслала відповідь, внесла роз'яснення у матеріал, а також вибачилася за вказані неточності у статті. Приємно, що журналісти визнають свої помилки!", - зауважив Андрій Покровський на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що бізнесмен у день публікації матеріалу відреагував на неї та зауважив, що ніколи не перебував і не перебуває на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та не є чиновником. Також він не отримує жодних коштів з державного бюджету чи місцевих бюджетів.
"Ті кошти, які вказані у декларації як витрати на готель, є нічим іншим, як витрати, які були здійснені під час моїх робочих поїздок, і не є витратами на відпочинок. Хочу зазначити, що на відміну від багатьох публічних службовців, я нічого не приховую та чесно декларую усе, як цього вимагає закон", – додав Андрій Покровський.
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Відповідь редакції опублікували на онлайн-платформі депутата у Facebook, - пише Конкурент.
"Журналістам надіслали лист із проханням виправити некоректну інформацію та вказати, що я їздив за кордон у справах, а не відпочивати. Дякую редакції bihus.info, яка оперативно надіслала відповідь, внесла роз'яснення у матеріал, а також вибачилася за вказані неточності у статті. Приємно, що журналісти визнають свої помилки!", - зауважив Андрій Покровський на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що бізнесмен у день публікації матеріалу відреагував на неї та зауважив, що ніколи не перебував і не перебуває на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та не є чиновником. Також він не отримує жодних коштів з державного бюджету чи місцевих бюджетів.
"Ті кошти, які вказані у декларації як витрати на готель, є нічим іншим, як витрати, які були здійснені під час моїх робочих поїздок, і не є витратами на відпочинок. Хочу зазначити, що на відміну від багатьох публічних службовців, я нічого не приховую та чесно декларую усе, як цього вимагає закон", – додав Андрій Покровський.
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