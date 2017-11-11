Подробиці нападу на гея в центрі Києва: група молодиків вдарила ножем в ділянку серця





У Києві на Хрещатику група молодиків завдала три ножові удари в ділянку серця представнику ЛГБТ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, - пише



"У четвер, 6 вересня, на вулиці Хрещатик натовп підлітків напав на представників ЛГБТ. Одного з хлопців три рази вдарили ножем у груди", - йдеться в повідомленні.



За словами потерпілих, вони відпочивали на лавці після відвідин нічного клубу. В цей час до них підійшли кілька молодих людей, почали в агресивній формі коментувати їхній одяг і зовнішність, всіляко ображати їх, наголошуючи на нетрадиційній орієнтації.



Між компаніями зав'язалася бійка, в результаті якої один із представників ЛГБТ дістав удари ножем у ділянку серця.



"На цьому молодики не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали розпивати спиртні напої на лавочці неподалік від місця події. Наряду поліції, який прибув за викликом, було не складно знайти зловмисників. Побачивши правоохоронців, підлітки почали викидати всі речові докази. Один ніж вони викинули в клумбу, другий - в урну поряд із лавкою, а вкрадений телефон - в кущі... Слідчі, які прибули на місце події, провели поверхневий огляд підлітків на наявність у них ножів та іншої зброї, після чого забрали хлопців до відділення поліції. Молодого хлопця, якого вдарили ножем, забрала "швидка". На місці працювали шість екіпажів патрульної поліції й медики", - говориться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потерпілого забрала «швидка допомога».У Києві на Хрещатику група молодиків завдала три ножові удари в ділянку серця представнику ЛГБТ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, - пише Уніан "У четвер, 6 вересня, на вулиці Хрещатик натовп підлітків напав на представників ЛГБТ. Одного з хлопців три рази вдарили ножем у груди", - йдеться в повідомленні.За словами потерпілих, вони відпочивали на лавці після відвідин нічного клубу. В цей час до них підійшли кілька молодих людей, почали в агресивній формі коментувати їхній одяг і зовнішність, всіляко ображати їх, наголошуючи на нетрадиційній орієнтації.Між компаніями зав'язалася бійка, в результаті якої один із представників ЛГБТ дістав удари ножем у ділянку серця."На цьому молодики не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали розпивати спиртні напої на лавочці неподалік від місця події. Наряду поліції, який прибув за викликом, було не складно знайти зловмисників. Побачивши правоохоронців, підлітки почали викидати всі речові докази. Один ніж вони викинули в клумбу, другий - в урну поряд із лавкою, а вкрадений телефон - в кущі... Слідчі, які прибули на місце події, провели поверхневий огляд підлітків на наявність у них ножів та іншої зброї, після чого забрали хлопців до відділення поліції. Молодого хлопця, якого вдарили ножем, забрала "швидка". На місці працювали шість екіпажів патрульної поліції й медики", - говориться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію