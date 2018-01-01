вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Три села на Волині залишаться без газу

Три села на Волині залишаться без газу
Із 10 по 14 вересня не буде газопостачання в селах Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.

У цих населених пунктах мешкає 103 абонента, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".

ПАТ «Волиньгаз» повідомляє, що у зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводу, задля виявлення витоків газу з 10 до 14 вересня 2018 року з 9:00 буде тимчасово припинена подача газу в таких селах: Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.

Відновлення газопостачання відбудеться з 14 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт у згаданих населених пунктах за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 19:18
Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька
Сьогодні, 19:15
Подробиці нападу на гея в центрі Києва: група молодиків вдарила ножем в ділянку серця
Сьогодні, 19:07
Волинь – у ТОПі областей, де найменше грошей на проекти доріг загального користування
Сьогодні, 19:03
Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Два десятки волинських сіл можуть залишитись без газу Два десятки волинських сіл можуть залишитись без газу
14 серпень, 14:49
Мешканці багатоповерхівки у селі під Луцьком залишаться без газу Мешканці багатоповерхівки у селі під Луцьком залишаться без газу
07 серпень, 19:33
На Волині ціле село на 5 днів залишиться без газу На Волині ціле село на 5 днів залишиться без газу
07 серпень, 13:10
На Волині три села залишаться без газу На Волині три села залишаться без газу
31 липень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
Три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 19:18
 0
Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька
Сьогодні, 19:15
 0
Подробиці нападу на гея в центрі Києва: група молодиків вдарила ножем в ділянку серця
Сьогодні, 19:07
 0
Волинь – у ТОПі областей, де найменше грошей на проекти доріг загального користування
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8