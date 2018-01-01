Три села на Волині залишаться без газу

Із 10 по 14 вересня не буде газопостачання в селах Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.У цих населених пунктах мешкає 103 абонента, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".ПАТ «Волиньгаз» повідомляє, що у зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводу, задля виявлення витоків газу з 10 до 14 вересня 2018 року з 9:00 буде тимчасово припинена подача газу в таких селах: Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.Відновлення газопостачання відбудеться з 14 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт у згаданих населених пунктах за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.