Три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 19:18
Із 10 по 14 вересня не буде газопостачання в селах Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.
У цих населених пунктах мешкає 103 абонента, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
ПАТ «Волиньгаз» повідомляє, що у зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводу, задля виявлення витоків газу з 10 до 14 вересня 2018 року з 9:00 буде тимчасово припинена подача газу в таких селах: Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.
Відновлення газопостачання відбудеться з 14 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт у згаданих населених пунктах за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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У цих населених пунктах мешкає 103 абонента, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
ПАТ «Волиньгаз» повідомляє, що у зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводу, задля виявлення витоків газу з 10 до 14 вересня 2018 року з 9:00 буде тимчасово припинена подача газу в таких селах: Великий Окорськ, Малий Окорськ, Квасовиця Локачинського району.
Відновлення газопостачання відбудеться з 14 вересня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт у згаданих населених пунктах за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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