Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО

Першокласниця померла на уроці фізичного виховання. Це сталося сьогодні у селі П'ятидні Володимир-Волинського району.Педагоги розповіли журналістам Суспільного, що в 6-річної Аліни пішла кров із носа під час заняття, дитина знепритомніла. Їй почала надавати медичну допомогу одна із вчительок, до школи викликали швидку.Директор школирозказала, що Аліна зранку себе нормально почувала і ні на що не скаржилася. Директорка каже, що усе сталося на третьому уроці в спортивному залі. Це було ознайомче заняття з фізичного виховання.Першу медичну допомогу дитині надавала вчителька з основ безпеки життєдіяльності Майя Панасюк. Жінка каже, що дитина взагалі не реагувала на нашатирний спирт.Дівчинку намагалися врятувати в учительській: відкрили вікно, почали робити штучне дихання, поклали мокру пов'язку. Кажуть, пульс не прослуховувався. Через три хвилини навколо очей почали з'являтися синці.Детальніше - у сюжеті.