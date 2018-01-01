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Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО

Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО
Першокласниця померла на уроці фізичного виховання. Це сталося сьогодні у селі П'ятидні Володимир-Волинського району.

Педагоги розповіли журналістам Суспільного, що в 6-річної Аліни пішла кров із носа під час заняття, дитина знепритомніла. Їй почала надавати медичну допомогу одна із вчительок, до школи викликали швидку.

Директор школи Надія Зволянська розказала, що Аліна зранку себе нормально почувала і ні на що не скаржилася. Директорка каже, що усе сталося на третьому уроці в спортивному залі. Це було ознайомче заняття з фізичного виховання.

Першу медичну допомогу дитині надавала вчителька з основ безпеки життєдіяльності Майя Панасюк. Жінка каже, що дитина взагалі не реагувала на нашатирний спирт.

Дівчинку намагалися врятувати в учительській: відкрили вікно, почали робити штучне дихання, поклали мокру пов'язку. Кажуть, пульс не прослуховувався. Через три хвилини навколо очей почали з'являтися синці.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: смерть, дитина
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Коментарі 3
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Схоже ,що вена лопнула
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Дуже жалко дитину, співчуття рідним...
Але чому з кожним постом «вспливає» нова інформація, таке відчуття що в школі щось приховують.
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Нова інформація бо журналісти "проффесіонали"
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