Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 вересня
Сьогодні, 19:56
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень підніметься
до +19…+23.
Вітер південно-східний, північно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень підніметься
до +19…+23.
Вітер південно-східний, північно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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