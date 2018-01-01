У Луцьку масово спалюють сухостій

У зв’язку із теплою погодою у Луцьку актуалізувалася серйозна проблема – масове спалювання сухого гілля, трави та картоплиння.Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Здебільшого це відбувається в приватних секторах міста, де громадяни здійснюють польові роботи. Спалюючи рослинні залишки, вони нарікають на небезпеку інших людей.Іноді трава та картоплиння не зовсім сухі, тому вони не горять, а тліють, створюючи великі клуби диму. Це призводить до забруднення повітря, погіршення стану здоров’я у громадян, підвищує ризики виникнення пожеж та погіршує видимість на дорогах, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.Окрім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу для природи: з зіллям згорають корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин.