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У Луцьку масово спалюють сухостій

У Луцьку масово спалюють сухостій
У зв’язку із теплою погодою у Луцьку актуалізувалася серйозна проблема – масове спалювання сухого гілля, трави та картоплиння.

Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Здебільшого це відбувається в приватних секторах міста, де громадяни здійснюють польові роботи. Спалюючи рослинні залишки, вони нарікають на небезпеку інших людей.

Іноді трава та картоплиння не зовсім сухі, тому вони не горять, а тліють, створюючи великі клуби диму. Це призводить до забруднення повітря, погіршення стану здоров’я у громадян, підвищує ризики виникнення пожеж та погіршує видимість на дорогах, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Окрім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу для природи: з зіллям згорають корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин.


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Теги: муніципали, Луцьк
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