У Луцьку масово спалюють сухостій
Сьогодні, 21:07
У зв’язку із теплою погодою у Луцьку актуалізувалася серйозна проблема – масове спалювання сухого гілля, трави та картоплиння.
Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Здебільшого це відбувається в приватних секторах міста, де громадяни здійснюють польові роботи. Спалюючи рослинні залишки, вони нарікають на небезпеку інших людей.
Іноді трава та картоплиння не зовсім сухі, тому вони не горять, а тліють, створюючи великі клуби диму. Це призводить до забруднення повітря, погіршення стану здоров’я у громадян, підвищує ризики виникнення пожеж та погіршує видимість на дорогах, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.
Окрім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу для природи: з зіллям згорають корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин.
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Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Здебільшого це відбувається в приватних секторах міста, де громадяни здійснюють польові роботи. Спалюючи рослинні залишки, вони нарікають на небезпеку інших людей.
Іноді трава та картоплиння не зовсім сухі, тому вони не горять, а тліють, створюючи великі клуби диму. Це призводить до забруднення повітря, погіршення стану здоров’я у громадян, підвищує ризики виникнення пожеж та погіршує видимість на дорогах, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.
Окрім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу для природи: з зіллям згорають корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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