Медики з'ясовують причину смерті першокласниці на Волині
06 вересень, 21:19
Медики встановлюють причину смерті першокласниці з села П'ятидні під час уроку фізичної культури.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури померла першокласниця.
Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.
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Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури померла першокласниця.
Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.
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