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Медики з'ясовують причину смерті першокласниці на Волині

Медики з'ясовують причину смерті першокласниці на Волині
Медики встановлюють причину смерті першокласниці з села П'ятидні під час уроку фізичної культури.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.

Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури померла першокласниця.

Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.

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Теги: смерть, Волинь
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Коментарі 2
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Шановні, прочитайте визначення https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8

Таке не можна діагностувати для шестирічних, лише до року.
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На жаль ми не звертаємо уваги на неякісні щеплення. Нас не інформують про протипоказання... в мережі про ці речі є що почитати. Щеплення нині роблять дітей аутистами, епілептиками, затримують розвиток, стерилізують. Билл Гейц о прививках...почитайте. А в дитини міг бути спазм плеври- що часто буває після щеплення від поліємієліту. Співчуваю рідним. Боже помилуй
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