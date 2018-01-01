Медики з'ясовують причину смерті першокласниці на Волині





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Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури померла першокласниця.



Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики встановлюють причину смерті першокласниці з села П'ятидні під час уроку фізичної культури.Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культуриЯк стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.

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