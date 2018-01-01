ЗМІ назвали попередню причину смерті першокласниці на Волині





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Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури померла першокласниця. Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.



Довідково:



Синдром раптової дитячої смерті, СРДС — раптова смерть немовляти або дитини без будь-яких попередніх ознак.



Дослідження патології ведуть з 50-х років минулого століття, а введення терміну «СРДС» датують 1969 роком.



До кінця причина синдрому раптової смерті невідома. І хоча проведені дослідження виявили деякі фактори, які побічно впливають на частоту виникнення «СРДС», точних причин розвитку даної патології знайти досі не вдалося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У першокласниці з села П'ятидні, яка померла на уроці фізичної культури, попередньо діагностували синдром дитячої раптової смерті.Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на власні джерела.Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури. Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.Синдром раптової дитячої смерті, СРДС — раптова смерть немовляти або дитини без будь-яких попередніх ознак.Дослідження патології ведуть з 50-х років минулого століття, а введення терміну «СРДС» датують 1969 роком.До кінця причина синдрому раптової смерті невідома. І хоча проведені дослідження виявили деякі фактори, які побічно впливають на частоту виникнення «СРДС», точних причин розвитку даної патології знайти досі не вдалося.

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