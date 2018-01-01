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ЗМІ назвали попередню причину смерті першокласниці на Волині

ЗМІ назвали попередню причину смерті першокласниці на Волині
У першокласниці з села П'ятидні, яка померла на уроці фізичної культури, попередньо діагностували синдром дитячої раптової смерті.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, у школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі на уроці фізичної культури померла першокласниця. Як стверджують свідки трагічної події, діти робили на уроці розминку, особливих фізичних навантажень не було.

Довідково:

Синдром раптової дитячої смерті, СРДС — раптова смерть немовляти або дитини без будь-яких попередніх ознак.

Дослідження патології ведуть з 50-х років минулого століття, а введення терміну «СРДС» датують 1969 роком.

До кінця причина синдрому раптової смерті невідома. І хоча проведені дослідження виявили деякі фактори, які побічно впливають на частоту виникнення «СРДС», точних причин розвитку даної патології знайти досі не вдалося.


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Теги: смерть, Волинь
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Коментарі 1
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Шановні, прочитайте визначення https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8

Таке не можна діагностувати для шестирічних, лише до року.
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