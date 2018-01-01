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Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»

Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Понад 40 волинських патрульних поліцейських є учасниками бойових дій на сході України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Чоловіки неохоче розповідають про ті місяці. Натомість, кажуть, що тут також іде війна – війна з порушеннями на дорогах, війна зі злочинністю, війна з байдужістю.

Щоправда, порушники під час спілкування з патрульними вже рідше відсилають їх «на Схід, в АТО», як було раніше.

Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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