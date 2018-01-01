Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»
Сьогодні, 21:41
Понад 40 волинських патрульних поліцейських є учасниками бойових дій на сході України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Чоловіки неохоче розповідають про ті місяці. Натомість, кажуть, що тут також іде війна – війна з порушеннями на дорогах, війна зі злочинністю, війна з байдужістю.
Щоправда, порушники під час спілкування з патрульними вже рідше відсилають їх «на Схід, в АТО», як було раніше.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Чоловіки неохоче розповідають про ті місяці. Натомість, кажуть, що тут також іде війна – війна з порушеннями на дорогах, війна зі злочинністю, війна з байдужістю.
Щоправда, порушники під час спілкування з патрульними вже рідше відсилають їх «на Схід, в АТО», як було раніше.
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