Порушники стали рідше посилати волинських патрульних «в АТО»

Понад 40 волинських патрульних поліцейських є учасниками бойових дій на сході України.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Чоловіки неохоче розповідають про ті місяці. Натомість, кажуть, що тут також іде війна – війна з порушеннями на дорогах, війна зі злочинністю, війна з байдужістю.Щоправда, порушники під час спілкування з патрульними вже рідше відсилають їх «на Схід, в АТО», як було раніше.